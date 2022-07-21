為紀念馬偕來台150週年暨理學堂大書院落成140週年，淡水區公所在淡水知名「馬偕街」上，以故事牆的藝術形式，來呈現馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進之九種蔬果等貢獻，夜間也特別用燈光呈現藝術風采，是24小時可供民眾欣賞之藝術廊道。

布置在馬偕街上的藝術故事牆，淡水區公所特別採用前輩畫家陳澄波先生、淡水長老教會呂玉林長老以及多位淡水知名畫家的作品，每一幅畫輔以一個QR Code，只要用手機掃描QR Code就可以觀賞現場12幅作品的淡水老印象及馬偕博士的影音故事，深具教育與藝術內涵。

而馬偕故事藝廊將於7月26日啟用，相關的規劃前置作業，特別感謝長老教會、在地議員、里長的支持及書法大師張炳煌教授協助題字和鈐印，希望藉由這一個藝術之牆，讓大家更認識認識淡水人文采風與馬偕博士的重大貢獻與影響，並一起推廣「愛」與「服務」的精神。