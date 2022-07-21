元太(8069)榮獲2022亞洲企業社會責任獎（AREA）頒發「綠色領導獎（Green Leadership）」、「社會公益發展獎（Social Empowerment）」、「企業永續報告獎（Corporate Sustainability Reporting）」三項國際大獎。

元太電子紙顯示技術及產品創新獨特，不僅顯示類似紙張，更兼具動態資訊顯示與舒適閱讀體驗，與LCD顯示器相比，更加節能減碳。基於「生而為環境永續」的核心產品電子紙「產品」，結合ESG建構元太獨特的企業永續「P、E、S、G（PESG）」四大構面，依此四項構面落實永續經營的成效，繼2021年之後，今年再次獲得AREA國際獎項。

AREA「綠色領導獎」主因推動低碳綠色電子紙技術不遺餘力。除了持續開發更為節能省電的電子紙技術之外，並致力擴大電子紙生態圈發展。電子紙應用從電子書閱讀器發展至電子紙筆記本、電子貨架標籤、物流標籤與電子紙看板等多元產品。運用低碳、視覺友善的電子紙顯示器，有助於企業於數位閱讀、教育、零售、物流、交通與醫療照護等智慧領域達到淨零碳排目標。

由元太發起的「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案則，獲頒AREA「社會公益發展獎」。自2017年起，元太攜手硬體、電子書平台、供應鏈等電子紙生態圈夥伴，匯聚各家企業的核心產品與資源，運用視覺友善的電子紙與豐富的電子書籍，消弭偏鄉學習資源落差，符合聯合國「良好健康與社會福祉（SDG 3）」、「優質教育（SDG 4）」及「全球夥伴關係（SDG 17）」等永續發展目標。專案自2017年啟動至今，亦複製於美國、韓國與揚州等廠區實行，全球總共累計3.6萬位學童受惠，累計貢獻1.93億元社會貢獻價值。

在企業永續報告獎方面，AREA國際獎項肯定元太於企業永續報告書透明揭露，並致力符合ESG全球發展趨勢的積極作為。元太自2015年起，即每年針對各項企業永續管理方針、重大性議題、回應及行動的績效資訊，出版企業永續報告書，並經第三方公正單位進行有限確信（Limited Assurance），確認符合GRI準則核心選項揭露之原則。

因應ESG相關議題對於企業營運重要性日增，原以組織化管理推展及實現永續發展願景「企業社會責任委員會」，已於2021年升級並更名為「企業永續委員會」，由各功能部門成員兼職組成，成員涵蓋全球包括台灣、大陸、美國、日本及韓國各廠區及辦公室等部門，亦設立專責「永續管理部」，協助公司整合及推動永續相關作為，以更加強企業永續發展的積極運作。