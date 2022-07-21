鳳小岳代言手遊化身喬峰。（艾玩天地提供）

鳳小岳代言手遊化身喬峰。（艾玩天地提供）

由艾玩天地所代理的金庸首款正版授權空戰武俠MMO大作《天龍八部2》手遊，21日正式揭曉最後一位飾演蓋世英雄「喬峰」的代言人，正是當紅演員鳳小岳！官方在本月相繼公布飾演「段譽」的代言人林志穎及化身「虛竹」的代言人坤達，同時也宣佈《天龍八部2》手遊將於7月28日正式上線。鳳小岳跟喬峰一樣具備異國血統，高大挺拔的外型跟角色十分貼合，過去多以現代時裝亮相的他，將首次古裝代言獻給手遊。

台英混血的鳳小岳，因擁有深邃五官、迷人電眼，一出道就備受關注，但鳳小岳坦承，優勢有時候也是劣勢，反而因為混血背景及俊朗外型在演繹角色上受到阻礙，接到的戲劇邀約也多是現代角色亮相，鮮少有古裝造型。他笑稱自己很叛逆，大家總覺得他適合現代角色，反而就更想挑戰古裝扮相，於是他從自身的混血背景挖掘出對角色的理解與熱忱，在角色跟自我中找到一個平衡點。

他10幾歲時在西門町被星探挖掘，誤打誤撞地進了演藝圈，沒有預期當演員，沒有預期會在30歲前成家立業，面對這些不在既有規劃的事情，鳳小岳很坦然，這些都是自己喜歡的事情，那就要拿出勇氣與信念走下去，他說，年少時意氣用事，也做了一些後悔的事情，但30歲後他學會內省與打坐，更真實的面對自己。

雖然有位擔任劇團藝術總監的母親，但他也沒有覺得自己非要走演藝圈或是藝術領域，反而從小想當廚師；儘管有著得天獨厚的外貌條件，但鳳小岳從不侷限自己，近期更打算跨足樂壇，推出個人首張音樂專輯，被戲稱「明明可以靠臉偏偏要靠才華」。不遷就外界的期待，鳳小岳的叛逆，其實體現在他非常認真的做自己。

鳳小岳首度的古裝代言獻給手遊，這也是他在台港澳第一次以古裝造型亮相，他坦言這次會接下代言，最大的原因就是對金庸大師的景仰，笑稱自己是金庸的「鐵粉」，也很感謝有這次的機會，可以透過代言進入金庸的世界；鳳小岳說，喬峰的堅忍勇敢、光明磊落，是當之無愧的英雄，但是在他心中，金庸老師更是這個時代的一位大英雄。

說到自己扮演的喬峰，鳳小岳表示喬峰最難展現的部分他認為是英雄豪傑的氣魄，喬峰經歷過太多的痛苦與掙扎，這是一般人很難體會的心情，也是最具挑戰性的部分。鳳小岳認為自己外表像喬峰，內心也是，與喬峰一樣曾有失去生命中摯愛的經歷，但仍選擇繼續往前走，不被低潮所困；他也很敬佩喬峰需要放下自己的慾望去完成許多不得不為的事情。被問到如果真的是喬峰，會做出什麼不一樣的選擇嗎？鳳小岳微笑著說：「如果可以，或許闖蕩武林後和心愛之人退隱江湖，聽起來也挺不錯」。