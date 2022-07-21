中華民國射箭協會今天（21日）舉行「中華奧會100週年紀念暨111年全國理事長盃射箭錦標賽」開幕記者會，由新任理事長林鴻道主持，現場並邀請2004年雅典奧運男子團體銀牌陳詩園、2016里約奧運女子團體銅牌林詩嘉及2020東京奧運男子團體銀牌鄧宇成一同為賽事開幕。

111年全國理事長盃射箭錦標賽將於7月25日到29日在國立體育大學舉行，林鴻道在開幕典禮致詞時表示，台灣在射箭運動的紮根及國際的成績，他認為是一個不可思議的成就，國內從小學、國中、高中到大學的選手數和射箭隊數目，比國際上絕大部份國家少之又少，但台灣反曲弓、複合弓在國際的競技舞台的成績總是能夠出類拔萃，在最後決賽中不缺席，更有實力在世錦賽、奧運會上奪牌。

林鴻道認為台灣射箭選手資質非常好，所以如果基層參與射箭隊數再增加的話，假以時日可以期待成績更上層樓，而他上任理事長後，在射箭協會未來４年也立下想為射箭運動作出的努力。

林鴻道認為首先要增加基層射箭隊數，「目前我們已有一個企業聯賽的舞台，但我們的射箭好手非常的多，未來將提供更多舞台，可以延續射箭好手的運動生涯。」

其次是推動地區性的企業聯賽，希望能夠結合各縣市射箭委員會在各縣市推廣、成立企業聯賽，進行地區性對抗，吸引更多縣市加入，各自推動地方的企業聯賽，更多的射箭好手可以延續運動生命，也會增加以賽代訓的成果。

接著是重視射箭運動紮根與推廣，多增加射箭的場所，讓更多民眾都可以一起來體驗射箭運動的樂趣，尤其過去曾經在學校參加過射箭隊、社團的民眾，相信對射箭的熱情依在，若能號召這些曾經參與過射箭的民眾帶著家人、小孩一起到射箭場，除了觀賞比賽，也能重新回味，體驗整個射箭運動。

林鴻道補充，希望藉大家努力一起來推廣射箭運動，期待射箭運動能夠更普及，協助競技成績在國際領域上面能更上一層樓能夠奪金率更穩定更高。