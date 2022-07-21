德國漢堡本週現正進行一場精彩的網球盛宴，就是ATP (Association of Tennis Professionals)男子職業網球聯合會所舉辦，高達500積分層級的『漢堡公開賽』，漢堡公開賽在每年的七月份舉辦，屬於紅土球場的賽事。網球巡迴賽一年之中紅土賽季大多集中在四、五月法國公開賽之前，如果錯過了就只能把握七月中為期三週的紅土巡迴賽事，漢堡公開賽就是七月這個紅土小區間中最高層級的賽事。

回顧漢堡公開賽的歷屆冠軍，瑞士特快車費德勒(Roger Federer)拿過四次最多，西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)、阿根廷老將梅耶爾(Leonardo Mayer)以及比利時好手巴細拉什威利(Nikoloz Basilashvili)都曾打下兩次冠軍，巴細拉什威利本屆也有參賽，可惜的是他在週二首輪意外敗給了俄羅斯選手卡拉特塞夫(Aslan Karatsev)，值得注意的是漢堡公開賽上屆冠軍，來自西班牙的卡雷諾布特(Pablo Carreño Busta)本屆依舊來勢洶洶，上上屆冠軍世界排名第8的俄羅斯名將魯布列夫(Andrey Rublev)以第二種子之姿也是氣勢如虹。

上述卡雷諾布特、魯布列夫兩位球員雖然極為強悍，但卻不是專家眼中本屆最有希望奪冠的選手！專家們眼光聚焦在西班牙的第二把交椅(世界排名第6)、年僅19歲的天才小將阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz Garfia)身上，雖然是第一次參賽漢堡公開賽，但加菲亞今年已經拿下馬德里大師賽、巴塞隆納公開賽、邁阿密大師賽以及里約公開賽四個紅土冠軍，紅土實力有納達爾接班人的架式！想必加菲亞一定不會放過今年最後紅土賽事搶500積分的大好機會。