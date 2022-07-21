台東縣消防局聯合多個民間單位持續搜救失蹤的林姓揹工。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東30歲阿美族林姓揹工在戒茂斯山15日運補物資回程失蹤迄今，台東縣消防局與6個民間團體投入搜救，1名消防員21日下午滑落溪谷，造成頭部撕裂傷，緊急送往關山慈濟醫院，所幸無生命危險。

台東縣消防局聯合多個民間單位，持續搜救失蹤的林姓揹工。據了解，林男和山友最後接觸時，身上的寶特瓶已沒水，搜救隊伍研判林男應該會積極找水源，因此擴大搜救溪谷。

1名搜救隊員21日下午傳出滑落5公尺溪谷，造成頭部3公分撕裂傷，身體多處擦傷，同梯隊人員先停止搜尋，趕緊將受傷人員送到登山口，交由救護車送下山就醫。

台東縣消防局關山大隊表示，事故環境為高山陡峭地形，且樹林密布，使搜救難度提升及複雜。目前搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，和空拍機空中探偵等，進行擴大區域搜索。另消防局也申請基地台訊號紀錄，劃定可能有人存在的熱區進行強力搜索。