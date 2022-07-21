北市6個月至5歲幼兒莫德納21日開打，提供多元施打管道，衛生局表示，7月21至24日北市預約平台共有4786人預約，7月30日及8月6日則在12行政區設置幼兒莫德納疫苗接種站。家長王小姐表示，來醫院施打蠻安心的，有狀況能儘速反應，天氣熱也有空調。

衛生局表示，7月21至24日預約平台共4786人預約，之後每周二、三提供下周接種預約服務，7月21至23日則有13家醫院開設幼兒莫德納疫苗特別門診，提供2230個接種名額，家長可多加利用。

衛生局、教育局及社會局在7月30日及8月6日，共同於12行政區分別設置幼兒莫德納疫苗接種站，首次結合醫院掛號系統，採線上預約登記方式，可查詢各區媒合醫療院資訊，7月21日中午12時起開放家長登記預約。

首日帶小朋友來施打的家長林先生表示，趁孩子入學前先來打，因為看同事孩子打也都沒什副作用，健康最重要，家長謝先生則表示，有保護力越早打越好，回去也會多觀察施打後狀況。

家長王小姐表示，考量若為學校接種站，會有群聚風險，但來醫院施打有狀況能儘速反應，比較安心，且場地有冷氣，天氣熱也不會太影響。

王小姐也說，疫苗種類當然多一點選擇好，原本想讓孩子打BNT，但目前政府僅開放莫德納，憂心染疫風險，希望能儘早施打，還是帶孩子來接種，且三歲比較能表達自己的狀況，若小朋友只有一歲多，可能還是會先觀望。

教育局表示，12行政區疫苗集中接種站地點，設置於台北田徑場、信義國中、幸安國小、五常國小、東門國小、建成國中、西門國小、明道國小、內湖三總第三演講廳、玉成國小、社子國小、北投國小。

教育局指出，北市5到6歲幼童疫苗第一劑覆蓋率逾5成，集中接種站施打率更超越7成，盼此次能提升2至5歲幼童疫苗覆蓋率，增進幼兒園防疫力。