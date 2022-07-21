人本基金會21日再度踢爆，高雄市楠梓特殊學校的陳姓導師會以拳頭對孩子揍胸、打頭，去年12月初，陳老師又對一名孩子拳打腳踢，孩子放學回家後昏睡不醒，家長帶去就醫後，醫師馬上向社會局通報兒虐，而學校的內部調查都說「查無此事」想瞞天過海，高雄市教育局也出面回應絕不姑息寬待，要求學校徹查依法懲處。

人本爆料高雄市楠梓特殊學校高職部陳師被家長指控，從一年級時經常對某位曾被他稱為「班上最聰明的學生」施暴，家長陪同到校時，也多次目睹陳師以拳頭對該生揍胸、打頭，家長阻止「孩子心臟不好、不要打」，陳師卻回「你太寵了啦」。去年12月初，陳師又對該生拳打腳踢，甚至呼巴掌，陳師竟還要求受傷的特教生，在教室外罰站兩個多小時、不准上課。

該生放學回家後，不斷哀號、全身疼痛，且一直昏睡不醒，家長很擔心，只好帶去就醫，醫師檢視傷勢後，馬上通報兒虐，該生之後陸續出現情緒低落焦慮、害怕去學校、常做惡夢和撞頭自傷行為等「創傷後壓力症候群」癥狀，學校知情後，校長出面安撫家長說「老師五十幾歲了，不要讓他沒工作，給個機會，學校會讓陳師請假半年，之後當行政，學生畢業前不會被他教到」，以此說服家長不要追究。

由於本案係由醫院主動發現疑似兒虐事件，依法通報社政單位，逼得學校啟動校事會議調查處理，在今年2月學校表示「查無陳老師有違反教師法情況、應予結案」，經教育局退回，要求重新調查，然而查到5月，學校依舊認定「查無違法」，再次被教育局退回，要求重新調查中。

人本痛批，根據診斷證明和心理衡鑑報告，認定行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，學校還包庇陳師，醫院通報兒虐，社會局開罰兒虐，然而學校卻兩度查無違法，指控學校恐怕是不想要查到吧？這種寧可學生受拳打腳踢，也要維護教師工作的態度，孰可忍，孰不可忍。

學校表示，為積極維護學生之學習權及受教權，本案發生以來，學校內啟動相關輔導機制，安排專屬輔導教師陪伴學生，協助安頓學生身心健康及學習輔導，並告知家長相關之權益。

教育局也出面回應，絕不姑息寬待，要求學校徹查依法懲處，且此案學校於2021年12月8日接獲社會局家庭暴力防治中心通報，該教師有疑似體罰學生行為後，立即進行校安通報，並召開校事會議審議，本案若調查屬實，有造成學生嚴重身心侵害，將依高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法，移請教評會審議解聘之必要處分。