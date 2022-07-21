歐洲足球新賽季7月底至8月中就會陸續啟動，各俱樂部在暑假期間有兩件重要的事情要做，一是轉會事宜，二是備戰新賽季的友誼賽。轉會當然有進有出，這對新賽季的戰績可能影響甚大，但對友誼賽就未必，且聽筆者道來。

季前友誼賽也稱為熱身賽，顧名思議就是還沒準備好，要以這些比賽作為新賽季的戰術演練、觀察新人、讓可能被賣走的球員作最後表演看看能否吸引買家、最重要的一點當然就是「撈錢大作戰」，尤其是花錢如流水的豪門球隊，暑假期間的亞洲行、美洲行或澳洲行，長途跋涉飛去比賽，美其名是為新賽季準備，但實際上收錢表演的成分居多，有些合約上甚至會特別註明，那些球星必須在友誼賽中上場。

除了合約上註明的球星以外，大部份球隊會將二軍或青年隊的球員帶去友誼賽，一來觀察是否有可用之兵，二來也是減少主力球員在友誼賽受傷的風險。舉一場已踢完的友誼賽為例，曼聯和利物浦7月12日在曼谷對壘，曼聯因為換了新總教練縢哈格(Erik ten Hag)，需要對球員有更多了解，所以幾乎是排出了全主力先發，但利物浦就不同，先發陣容的常規主力，只有門將阿利森（Alisson）、隊長亨德森（Jordan Henderson）、翼鋒迪亞斯(Luis Díaz)和前鋒佛米諾(Roberto Firmino)，結果曼聯上半場就大幅領先3:0。下半場雙方走馬換將，曼聯換上大部份替補，紅軍則陸續換上范迪克(Virgil van Dijk)、法比尼奧(Fabinho)、蒂亞戈(Thiago Alcântara)、薩拉(Mohamed Salah)、阿諾德(Trent Alexander-Arnold)和新援努涅斯(Darwin Núñez)等主力。但紅軍的變陣為時已晚，還被曼聯替補上場的20歲烏拉圭小將佩里斯特里追加一球，以0:4敗下陣來。

從以上的例子可以得知，友誼賽由於換人無限，先發又幾乎不會排主力陣容，所以勝負是難以預料的，因此，下注運彩有兩個方向可以考慮。一，盡量以大分優先，台灣運彩在7月12日開出第一場友誼賽至今，29場比賽有17場大分，大分率是58.6%。

二是選擇受讓球隊，友誼賽的兩支球隊，當然還是有基本的實力高下之分，但由於上述理由，強隊也未必一定能贏，或是贏兩球以上讓分過盤。例子有7/12維多利亞比爾森逼平貝西克塔斯、7/14費哈瓦勝加拉塔薩雷、7/15奧伊彭踢平阿賈克斯、7/16聖基羅斯大勝飛燕諾、7/17摩納哥踢平國際米蘭、7/18梅因斯擊敗紐卡索聯、7/19瓦倫西亞戰勝多特蒙德、7/20帕杜比赤踢平加拉塔薩雷、7/20里斯本運動贏羅馬、7/21明尼蘇達聯勝艾佛頓、7/21夏洛特FC平切爾西……以上都是不讓分賠率較高的一隊，踢平或戰勝賽前被看好的一方，因此考慮受讓球隊，也是不錯的選擇。