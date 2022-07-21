Netflix動作片《灰影人》找來「芭比男友肯尼」雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）首度合體飆演技，導演兄弟檔安東尼羅素、喬羅素近日接受台灣媒體視訊聯訪，被問到當初為何會想邀請好萊塢2大男神同框，安東尼先是大讚「2位都是非常精湛的演員，我們也知道他們搭配起來的效果一定很好」，片中刻意安排2個角色是完全相反、水火不容的關係，「要歸功於克里斯與雷恩，能夠彼此合作無間，互動得如此精彩，我認為他們很喜歡這2個角色彼此迥異的設定，在針鋒相對之間他們真的能惹得彼此一肚子火」。

提到已合作4次的克里斯伊凡在片中變身反派，安東尼表示「我們和克里斯合作『美國隊長』這個角色好多年，也對他有更深入的認識，因此很想找一個跟美國隊長完全相反、讓大家大吃一驚的角色，我們知道克里斯本人也有興趣嘗試，我想這個角色可能無法和美國隊長差得更遠了，希望觀眾也覺得有趣」。喬也說「這2個角色都很適合克里斯，有意思的地方是，當你扮演英雄時，你的工作是要扛起整部電影，所以英雄不能像反派那麼怪，我認為這個角色給克里斯很好的機會去搶戲，詮釋反派時能展現出搶眼、外放的表演，而他演出美國隊長這個非常內斂的角色長達10年了，因此我覺得他能藉反派角色有所發揮是很有趣的」。

克里斯伊凡（左）在片中為追捕雷恩葛斯林飾演狂出賤招。（Netflix提供）

至於在片中戲份相當吃重的雷恩葛斯林，安東尼說「灰影人是個很明確的角色，他比一般的間諜還要神秘、還要不可知、還要無影無蹤，這是一個動作不多的人物，他動作很慢，說話從容不迫，不會說太多話，能夠輕易消失在滿是人群的房間中」，透露當初之所以會選擇雷恩來演出該角，是看中對方是極簡表演的大師，「身為演員，他很懂得如何在細微的動作間，傳遞出很多想法與情感，他擁有的是非常獨特的技巧，看起來非常有吸引力，他可以非常有魅力，但同時又非常安靜、簡單，因此他非常適合灰影人的設定」，喬也特別提到最後2人的對打戲，「那場的動作編排非常困難，他們全身濕透，天氣又冷，我非常佩服他們就這樣連續拍了4、5天，那對他們的體能是很大的考驗」。

該片斥資超過2億美元（約60億台幣）製作，是Netflix目前自製的電影中最貴的一部，安東尼坦言該片是部很有野心的電影，「我們想拍出一部很獨特的動作片，毫無冷場、推進不懈、從頭到尾都驚心動魄，是我們對這部片設下的動作層面目標，那麼多精心製作且野心龐大的動作場面，唯一的方法就是要有非常充裕的預算」，相當感謝Netflix重視他們對這部電影的規劃，願意在資金上面支持這部片，「對我們來說非常重要，我們知道Netflix是我們拍這部片最適合的合作夥伴的原因」，也不忘強調「我們絕對沒有把任何事視為理所當然，能拿來拍電影的每一塊錢都是很珍貴的，我們希望能確保每一塊錢都能在螢幕上被看見」。

雷恩葛斯林在片中飾演的「灰影人」，比一般間諜還要神秘。（Netflix提供）

喬則表示很難明確指出哪個部分最花錢，「這部片中有9場動作段落，其中幾個場面非常浩大，當然飛機的段落花了不少經費，在布拉格廣場的槍戰加上列車出軌，我們在拍攝時，封住了布拉格很大一塊區域好幾週，這個段落有許多昂貴的視覺效果」，安東尼補充：「我們也搭了一些非常大型的場景，電影的開場發生在曼谷的一家夜店，是在攝影棚搭建出夜店的整個內景。還有電影尾聲的高潮發生在一座城堡，我們也搭建了城堡的內景，並在裡面拍攝。還有迷宮，我們也搭建了最後對決發生的花園迷宮」。被問到會不會擔心被布拉格政府列為「拒絕往來戶」？安東尼苦笑回：「我不知道，但我希望他們會讓我們回去。」

《灰影人》明（22日）下午3點在Netflix全球190國獨家上線。