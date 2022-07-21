近年草漯里有不少年輕家長搬入，當地缺乏兒童遊戲設施，草漯里長呂坤遠爭取在兒五公園設置遊戲區。（呂坤遠提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區水之丘主題公園設有3層樓高飼料桶溜滑梯，除是本地居民休憩熱點外，周末更有不少外縣市家長帶孩子來放電。近來民眾反映，公園內設施種類單一且周邊串連性不佳，連家長都無椅可坐。桃市府工務局規畫改善工程，將增設遊戲區、體健設施與綠蔭座椅等，成為完整的多功能遊憩場域。

水之丘公園位於觀音區大觀、成功路口，已成草漯重劃區地標之一。市議員吳宗憲指出，平時許多家長都會帶孩子到此遊玩，大型溜滑梯是孩童最愛的設施，但鄉親反映，公園內應設置符合全年齡層的遊憩空間，包括體健設施、座椅與步道等，在地人都非常關注此事。

工務局景觀工程科說明，將於公園內迷宮與溜滑梯間的腹地新設兒童遊戲區，增加中低年齡層兒童遊具豐富度，包括盪鞦韆、攀爬網與平衡木，採無接縫地坪提供安全遊戲空間，並利用周邊樹蔭設置長型座椅供陪伴者休息，同時在保留多數植栽條件下，開闢步道連接動線。

景觀工程科提到，近日辦理工程說明會，現場許多民眾參與，溝通後發現還有成人體健設施及兒童沖洗台等需求，接下來發包後，會再辦說明會，公布施工細節，總經費約500萬元，預計2個月後動工，工期約半年，施工期間溜滑梯仍會開放遊玩，盼擴增後的遊戲區與無障礙環境，能提供更完善的遊憩空間。

此外，草漯里長呂坤遠也反映，先前草漯里沒有兒童遊戲設施，經爭取後在棒壘球場後方設置小型溜滑梯與搖搖馬，仍沒有完整的公園遊戲區，重劃區近年搬來許多年輕家長，居民只能帶小孩跨里去其他公園玩，盼能在兒五公園新設遊戲區。景觀工程科對此表示，經討論後發現確有需求，將另行會勘並補助經費由區公所施作。