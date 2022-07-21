民進黨台北市長參選人陳時中昨(20日)赴龍山寺參拜，有民眾衝上前大聲陳情時卻遭警方架離，被外界狂酸「以民為先，拖去旁邊」；對此，前立委郭正亮今(21日)在中天《大新聞大爆卦》節目中指出，陳時中的危機處理不及格，「未來碰到防疫受災戶怎麼辦？」他認為陳時中「不能永遠躲在同溫層」取暖。

主持人馬千惠問，陳時中為什麼不做做樣子，哪怕做一場秀都好？郭正亮表示，北市警局有出一個聲明，因為日本前首相安倍晉三遇刺事件，所以加強了「擬參選人」的維安，「我覺得陳時中的問題倒不是市警局他能不能指揮啦，他有兩個部分，第一個，剛好他拉開那張紙，上面寫『以民為先』，真是要命喔！那個『民』有人說是『民進黨』」。

郭正亮說，第二個是，陳時中可以做現場的處理，例如說「讓他講一下」，「我覺得危機處理他也不及格啦！他場面也不熟悉啦」；而另外一個是最根本的，陳時中他基本上知道自己的仇恨值很高，「也就是搞不懂那個人要幹嘛啦，『那個人是要把我當成安倍？還是要對我動粗？』不知道！那就會造成他對群眾的接近，心裡都會有點恐懼啦，尤其是不認識的，或現場沒有人帶的」。

郭正亮指出，「這還是期權的受災戶，還不是有關防疫的，我告訴你，以後他走到別的區，肯定會碰到防疫的受災戶！那時候他才真正要面對。所以我覺得他對群眾場真的不熟悉，然後第二個就是，他的危機處理真的是不會做，那現場坦白講，那個局也安排得不好啦，這種場前面應該要安排兩個糾察幹部，現場也沒有這樣的安排，因為這是他的第二場嘛，結果就被喧騰成一個大事件，因為人家就會拿去對比嘛！」

「蔣萬安就有人跟他講『你的DNA』，蔣萬安事實上沒有做任何事，就自然得分這樣」，郭正亮說，黃珊珊則有去接見陳情的民眾，「當然人家也對妳蔡英文總統出巡，那個隔開之遠吶！這就是考驗陳時中以後怎麼面對陌生的群眾，你不能永遠都躲在同溫層吶！只面對人家介紹來的群眾，你才會感到心安？你一定要面對反對者嘛！台北市長這一局沒有人得票會超過40%啦，所以大部分的人意見跟你是不一致的，所以你要表現出你有能力去處理跟你意見不同的一些民眾，而在這一局裡他真的就是失分了。」