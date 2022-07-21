《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區(LPL)本週進行至第7週，距離例行賽結束，尚約有3個星期的時間。截至7/19，滔博電競(TES)以9勝1敗的戰績，暫居積分榜第3的位置；WBG在上週的比賽將榜首V5拉下後，目前以6勝4敗的戰績，晉升至積分榜第7的位置。本週日(7/24)有TES、WBG的比賽，在虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

7/24(日)16:45，UP戰隊@滔博電競，推薦：正確比數「0：2」勝

先說UP，目前戰績3勝7敗，在積分榜上僅排名第13，在比賽場數僅剩6場的情況下，UP若想晉級季後賽，除了在剩下的比賽中儘量取勝之外，可能還需要些運氣才有機會；前場比賽(7/19)對上LNG，最終以0：2輸掉比賽，UP的關鍵選手－中路Cryin及下路Elk，兩人多次遭對手狙擊，無力反抗，打野H4cker雖多次嘗試發起反攻，無奈隊友狀態不佳，反攻無果。再說TES，本季選手狀態絕佳，不僅雙核心組合－中路Knight及下路JackeyLove兩人能為隊伍提供強力的火力輸出，打野Tian同樣能「Carry」比賽；前場比賽(7/16) TES對上EDG，TES打出讓1追2的賽果，第1局雖然不敵EDG，但第2局開始，打野Tian遊走於各路，開局先在上路搶下首殺，又在下路幫助隊友JackeyLove擊殺EDG的Viper，全局由Tian帶起完美節奏，並打出3／2／11 (擊殺數／死亡數／助攻數)的精彩表現，拿下勝利；決勝局，Tian在第29分鐘的關鍵團戰中搶下巴龍，逆轉劣勢，也是隊伍拿下比賽勝利的最大功臣。本場比賽，TES幾個關鍵位置的選手，其實力都很堅強，近況也好且優於UP選手不少，看好TES能以直落2拿下勝利。

7/24(日)19:00，WBG戰隊@OMG戰隊，推薦：大「2.5(局)」勝

先說WBG，上週日(7/17)的比賽，最終以2：1終結V5長達9連勝的不敗戰績；本賽季狀態飄忽不定的WBG，總算是在距離季後賽賽僅剩不到1個月的時間，找到屬於他們的勝利方程式，以TheShy為核心的上(路)／中(路)／(打)野連動，是隊伍能終結V5連勝的關鍵，全場TheShy打出12／10／6的成績，不僅在比賽中兩次單殺對方上路Rich，甚至還曾在1對2人數處於絕對劣勢的情況下，打出精彩操作，拿下雙殺，震憾全場。再說OMG，目前戰績5勝6敗，在積分榜上排名第9，和上個賽季比起來，OMG本賽季的表現進步不少，不僅能在EDG、LNG及趣加鳳凰(FPX)等隊伍的手中拿下比賽勝利，對上TES、京東電競(JDG)等LPL排名前3的隊伍也能力拼打滿3局，說明OMG的實力並不差；OMG的選手雖然名氣不如頂尖隊伍的明星選手，不過上路shanji、中路Creme等人在本賽季也都有不少的代表作，shanji的英雄「希瓦娜」、Creme的英雄「庫奇」都令人印象深刻。本場比賽，覺醒後的WBG實力堅強，不過OMG也是相當有韌性的隊伍且3局率高達8成以上，看好比賽能打滿3局。