豐田國小的光電球場，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市校園至今年6月底計268校，已標租或已設置太陽光電，八成以上學校屋頂「種電」，種電總容量約75百萬瓦居全國第二！教育局長楊振昇說，學校每年可發電約9500萬度，年減4萬8000噸二氧化碳排放量，相當種植400萬棵樹，等於333座中央公園碳吸收量，展現綠能校園減碳好空氣的目標。

楊振昇指出，教育局積極推動校園種電，目前已有八成以上學校透過標租，找廠商在校舍屋頂設置太陽光電，學校減碳發電還可領回饋金用在校務發展上；廠商賣電給台電公司後的收益，平均回饋給學校10％，每年可回饋學校計約3800萬元。

楊振昇說，太陽能發電相對減少用煤發電造成的二氧化碳；中市校園種電每年可減少4萬8000噸二氧化碳排放量，以地球上平均多一顆樹可年減12公斤二氧化碳計算，相當於種植400萬棵樹。中央公園有1萬2000顆樹，400萬棵樹的碳吸收量等於333座中央公園，減碳發電還有好空氣，一舉數得。

教育局並積極推動光電球場建置，由廠商出資於既有戶外籃球場加蓋太陽能板，提供學生夏天遮陽、雨天遮雨的戶外活動場所。目前中市施作光電球場的學校有豐田國小等31校，總設置容量約9.5百萬瓦；豐原區豐田國小等8校已完成併聯發電，另23校預計2023年底前可建置完成。

楊振昇強調，目前台中市新建或改建補強的校舍，皆在建築物屋頂規畫三分之一面積以上的綠能設施或設備，方便日後裝置太陽能板；政府、廠商及學校師生一起用行動減碳愛地球，締造廠商、學校與環境綠能三贏的局面。