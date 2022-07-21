行政院長蘇貞昌今天下午接見聖露西亞新任駐台大使路易斯，蘇貞昌感謝聖露西亞總理，在聯合國大會、地球氣候環境變遷大會、WTA大會上多次力挺我國參與國際，仗義執言，重視兩國友誼，針對中國大陸對台打壓，讓國際意識到讓台灣參與，聖露西亞的決定很正確。路易斯也保證聖露西亞會持續為台灣在國際發聲，也向蘇揆爭取更多獎學金。

蘇貞昌致詞時表示，路易斯加入後帶來新能量，可以促進兩國更好，尤其是兩國同樣注重民主自由的普世價值，不因地理而有距離，彼此是很親近的兄弟。

蘇貞昌說，兩國間多年密切合作，在人才培育、經濟發展、照顧人民上，有很好合作基礎。蘇也稱讚路易斯學識淵博，在教育界服務超過30年，從老師當到教育部長，對人才培育貢獻卓著，我國也很注意人才培育，相信路易斯過去多次到訪經驗，現在常駐台灣，更能體驗台灣人才培育，希望到任後對兩國教育可以有更大躍進。

路易斯則表示，他代表總理向台灣人民跟政府保證，會持續為台灣在國際發聲，尤其想要貶低台灣地位跟人民的人，唯有台灣人民可以決定要甚麼政府；即便聖露西亞國會每五年會重新選舉，選出新的總理，也會持續支持台灣，共享民主價值。

路易斯提到，他曾擔任教育部長，知道台灣是提供聖露西亞獎學金最大供應來源國，感謝台灣的同時，也希望台灣在獎學金可以給予更多支持，台灣高品質教育，是聖露西亞可以依賴的夥伴。