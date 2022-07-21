「我為你押韻－情歌 Revival」記者會場，以劇中民歌西餐廳的場景呈現。（陳淑芬攝）

舞台劇「我為你押韻－情歌」自2011首演至今演出超過百場，劇中透過90年代流行歌曲、押韻台詞與犀利對白講述酸甜苦辣的愛情故事。導演楊景翔21日表示，將在8月27日、28日於台中國家歌劇院登場的「我為你押韻－情歌Revival」，是根據演出空間量身調整開場及結尾，展現「歌劇院限定版」，展現全新感受。

「我為你押韻－情歌」由馮勃棣在2008年完成劇本、2011年起由楊景翔執導，全劇講述1名編劇想放棄生命，卻意外遭神祕女子所救的愛情故事，全劇笑中帶淚。

2021年全新重製，除原班人馬的演員王宏元與林家麒，並由孫可芳擔任女主角，加入6人歌隊與樂團一同高歌，至今演出超過百場，台中國家歌劇院21日舉辦「我為你押韻－情歌Revival」宣告記者會，由藝術總監邱瑗主持。

楊景翔回憶表示，他與王宏元在首演當年都未滿30歲，有點年輕氣盛、活在當下，饒舌文化在台尚未流行，作品極具新鮮及直覺感，2021年全新重製時因心態、空間變了，詮釋也改變了，而做「Revival」版，拉回懷舊情懷，大量選用80、90年代歌曲。

王宏元則說，首演時常憑直覺在玩，重製版階段在玩樂部分減少，朝向探索個人內心和過去；林家麒說，這是陪著他成長的戲，經歷過談戀愛、結婚、生小孩，讓他以不同的視角看生命、看愛情，已成為他人生的一部分。

曾拿下金鐘女配角的孫可芳表示，劇中台詞押韻複雜及精準度都很高，她排練後都哭著回家、哭著讀劇本，深怕自己做不好，沒想到登場前卻遇到疫情而停演，讓她深感挫敗，疫情和緩後，她以「創傷壓力症候群」重返舞台，卻有全新的體悟及感受。