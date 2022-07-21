情侶間若有衝突，最好的方法就是好好溝通。一名女網友表示，自己和男友以結婚為前提交往了2年，雖然雙方感情穩定、沒吵過架，不過在「婚後不和公婆同住」這個方面有不同意見，特別是男友先前就曾買房和家人同住，甚至有時會在愛愛時逼她答應，讓她無奈上網求解。不過許多網友反而歪樓，認為原PO愛愛時還能保持清醒，男友床上技術真的不太行。

原PO在Dcard發文表示，男友是她的初戀，雖然有意步入婚姻，兩人相處也很自在，不過她有個原則「絕對不能跟公婆住！」但是男友在交往前就買了房和家人同住，房貸關係無法負擔未來在外租房，因此希望她能讓步，但結婚後她就只想要「兩人」生活，雙方就因為這個問題一直拖著沒結婚。

原PO透露，有時候男友還會趁著兩人愛愛時，趁機要求她答應搬過去一起住，「可能以為當下我性慾高漲無法思考吧？…」不過其實原PO清醒的很，因此只會嬌嗔裝一下，避而不答男友的要求，「只想問大家，另一半會不會也用這種半強迫的方式，逼你們接受不想讓步的事情呢？對於這種難解的問題，又該怎麼跟對方溝通呢？」

對此，許多網友紛紛回應「先思考一下做愛的時候你還清醒的很，這樣確定要嫁嗎？」、「做愛還能保持清醒，看來他不行的地方不單是經濟而已」、「人家都是一本正經的說幹話，這個是X到一本正經的說話」。