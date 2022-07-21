縣府21日成立採購廉政平台，以「竹北市文小三校舍興建案」為竹縣首個重大工程採購廉政平台，縣長楊文科強調竹縣「重文教」的施政理念與決心，歡迎家長們強力監督，讓本案成為竹縣重大工程建設的標竿與典範。

楊文科偕同新竹地檢察署檢察長張介欽、法務部廉政署副署長沈鳳樑等人，啟動新竹縣政府採購廉政平台，宣示工程招標公正透明的決心，推動重大工程如期、如質、無垢完成。

楊文科表示，教育為國家百年大計，校舍興建品質攸關國家競爭力，新竹縣因科學園區和工業區發展，吸引許多年輕人遷居，生育率提高，孩童就學需求大增，縣府今年投入在教育經費超過138億，多用在校舍興建工程，讓年輕家庭可以放心生兒育女，孩子就學沒有後顧之憂。

檢察長張介欽表示，校園興建品質的良窳，間接影響教育的品質，檢方全力配合縣府及廉政署，結合公私協力、跨域合作及全民監督，降低校園工程採購案件受外界力量干擾，期能從採購品質的源頭進行控管，為提供良好的教育服務奠立基礎，

新竹縣廉政平台將搭起縣府、檢察機關、家長及廠商溝通的橋梁，讓重大建設能獲得妥善監督，提高公共工程品質，針對工程案件可能發生的各種廉政風險，研提相應預防措施，讓家長都來全民督工，避免施工過程有偷工減料問題。

同時，平台聯繫會議將可能遭遇的問題提出討論，強化外部監督，集思廣益法規面與實務面的專業建議，並設置資訊公開透明專區供民眾查閱，防範廉政風險發生。

「竹北市文小三校舍興建採購廉政平臺」相關資訊，將配合工程啟動後在縣府網站公告。

最後舉辦座談會，由新竹地檢署檢察官邱志平等與會人士，針對「如何透過採購廉政平台強化校舍興建工程之行政透明與工程品質」議題，從法制、廠商及家長等不同面向切入討論，認營造優質採購環境，促使採購第一線同仁勇於任事很重要，全民一起監督，將有助提升校園工程品質。