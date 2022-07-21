檢察官在地檢署為青少年們講述法律迷思外，欣賞反毒、少年隊拍攝微電影等影片，讓青少年們能了解毒品危害，懂得保護自身安全。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

霹靂小組展示攀降美技。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

霹靂小組讓學員實際體驗。（崔正綱攝）

霹靂小組展示壓制犯人。（高雄市保安大隊提供／崔正綱高雄傳真）

霹靂小組與學員合影。（崔正綱攝）

刑事鑑識中心介紹警察辦案採集指紋的過程，讓學員們鉅細靡遺了解指紋種類及鑑識工作的奧妙。（崔正綱攝）

交通大隊在市警局門口展示警用重機，基本介紹重機的性能及功用。（崔正綱攝）

交通大隊開放學員體驗，騎乘重機的感覺。（崔正綱攝）

高雄市政府警察局及高雄地方檢察署21日一同辦理「一日青少年小志工研習營」，上午檢察官在地檢署為青少年們講述法律迷思外，欣賞反毒、少年隊拍攝微電影等影片，讓青少年們能了解毒品、詐騙等危害，懂得保護自身安全。下午特勤霹靂小組在市警局表演攀降攻堅、鑑識中心教導學員採集指紋、交通大隊宣導交通安全及展示大型警用重機車，藉由寓教於樂、潛移默化法律知識。

上午9時20分研習營在高雄地檢署3樓法律新知推廣中心拉開序幕，檢察官以精闢、淺顯易懂的解說青少年易觸犯的法律，搭配實際青少年常遇到的新興毒品、人頭帳戶詐騙等案例進行分析宣導，因為貼近自己的生活經驗，讓青少年們產生共感，會更加謹慎小心；同時運用青少年喜歡吸收知識的閱聽方式播放「勇敢的心」、「啵多反毒日記」等反毒宣導影片，透過影片中發生的事件，讓孩子們知道毒品的可怕之處，進而遠離毒品的危害。

下午2時研習營繼續進行，保安警察大隊特勤霹靂小組在市警局5樓頂表演攀降美技、以及拿盾牌進行攻堅、壓制犯人等武力展示。就讀國一的陳小弟說：「感覺很驚奇，裝備都很重又熱，才知道原來當警察這麼辛苦！」

再由刑事鑑識中心介紹警察辦案採集指紋的過程，讓學員們鉅細靡遺了解指紋種類及鑑識工作的奧妙，也體驗採集自己的指紋；採集結束後，少年警察隊以有趣的團康遊戲及觀看「與惡的距離」等影片方式，針對青少年會遇到的多種犯罪問題，包含深夜遊蕩不正當場所、網路賭博、詐騙陷阱等一一破解，讓他們在愉快的氛圍下學會保護自己。

最後交通大隊來進行交通安全宣導，講解交通號誌規則、大車內輪差等觀念，並撥放許多大車致死事故來教導內輪差的危險性，以及讓學員們實際進行酒測，來宣導反酒駕觀念。

活動結束前，交通大隊在市警局門口展示警用重機，基本介紹重機的性能及功用外，也開放學員親自乘坐，體驗騎重機的感覺。

少年隊表示，此次研習營讓青少年在暑期不僅能參加一個長知識的活動，更能培養自我保護意識，讓孩子們在各種體驗的過程中，強化各項犯罪預防的觀念及知識，提升自身法感，享受青春自由自在的同時也守護自己的生命安全。