日本職棒推薦賽事 : 7/22(五) 17:00，樂天金鷹@西武獅(系列賽首戰)

樂天金鷹本季一度盤據洋聯榜首，但交流戰後先發及後援投手相繼崩盤，戰績也隨之直直落，目前已跌至洋聯第三名，僅領先歐力士1場勝差，季後賽席位岌岌可危。本週樂天將作客挑戰狀態火熱的西武獅，本季樂天對西武打得並不順手，對戰成績4勝10敗，上一個系列賽更是在主場遭到橫掃，本週系列賽首戰又將碰上西武王牌高橋光成，恐怕難以止住對西武連敗的頹勢。

樂天打線七月團隊進攻指數高達0.732，島內宏明單月打擊率高達0.409，得點圈打擊率更高達0.385，出賽12場貢獻9分打點之多。另一方面，季初多以代打出賽的老將銀次近期被排入先發打線，7月的得點圈打擊率同樣來到0.385。雖然主砲淺村榮斗與西川遙輝狀態持續低迷，但島內宏明與銀次兩人在攻擊端的高效率表現，仍讓樂天維持一定的攻擊威脅性。

西武本季在山川穗高的帶領下，逐漸找回當年山賊打線的風采，山川穗高前兩季狀態不佳，連續兩年都遭到球團減薪，本季終於找回長打破壞力，目前27發全壘打、56分打點都穩坐洋聯榜首。此外，本季因傷缺陣超過一半場次的強打捕手森友哉進入7月後也找回打擊手感，攻擊指數高達0.981。西武在這兩名重砲的火力挹注下，戰績已悄悄超越軟體銀行鷹，睽違超過400天再度站上洋聯榜首位置。

至截稿前，雙方都尚未公布系列賽首戰先發投手，照輪值推算應會由樂天的田中將大對上西武的高橋光成。田中將大重返日本職棒後，球威不如過往，6月的自責分率高達6.16，近兩次先發雖然只失2分，但內容卻不盡理想，保送率過高、三振數下滑都顯示壓制力已逐年下降。西武高橋光成是2014年選秀第一指名，生涯前期成績並不穩定，近兩季在修正控球後漸漸兌現天賦，本季自責分率2.57是生涯最佳，續航力也大幅提升，本季先發出賽16場有14場投滿6局，已搖身一變成為西武的新生代王牌。

樂天先發投手田中將大近況不佳，本季客場出賽時的援護率也僅有2.48，而西武打線無論是串聯度或長打能力都明顯優於樂天，樂天此戰要在客場逆襲有難度。另一方面，樂天近期最大的問題是牛棚戰力，勝利組安樂智大與宋家豪近兩個月的自責分率都超過6.0，終結者松井裕樹的穩定性也不若上季，樂天的鐵牛棚已不復存在。西武本季後援戰力堅若磐石，平良海馬與增田達至的自責分率都不到1.1，二年級生水上由伸本季已登板38場，自責分率更僅有0.72，團隊牛棚自責分率1.53是洋聯最低，也是全聯盟唯一牛棚自責分率低於2的球隊。西武近期的攻守戰力都居於上風，此戰又是王牌高橋光成壓陣，要在主場搶下系列賽首戰機會濃厚，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。