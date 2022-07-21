儘管車用電子訂單已達2023年第3季，高階IT產業面臨調整，且家電產品進入淡季，元山(6275)保守看待下半年，元山科技總經理劉賢文表示，下半年看起來與上半年持平，將努力追看看與去年下半年相近，公司將努力降低成本並提升家電毛利率，希望下半年毛利率維持上半年水準。

元山科技今天下午舉行法說會，元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，其中車用電子部分，公司產品包括：中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，除原有的燃油車，進入高成長的電動車市場，公司也順利切入，交貨至歐、美、中國Tier 1廠及車廠，大陸比亞迪及蔚來汽車等均是公司的客戶。

雖然今年上半年大陸華南珠江及華東因疫情封城停工，衝擊電子產業鏈，且原物料價格大幅且普遍上漲，關鍵IC元件供貨持續吃緊，元山營運也略受到影響，不過元山第2季合併營收10.45億元，較第1季9.4億成長11.1%，公司自結單季合併毛利率為18.6%，較第1季增加3.4個百分點，累計上半年合併營收19.87億元，年增2.2%，合併毛利率17%，較去年同期減少1.6個百分點。

就各事業領域來看，今年上半年汽車電子約佔40%，高階運算約佔30%，生活科技系統約佔27%，工業設備&其他約佔4%。

展望下半年，劉賢文表示，雖然汽車電子訂單能見度持續看到2023年第3季，但家電生活科技產品進入傳統淡季，非工業電腦之一般IT產業面臨庫存調整，加上關鍵IC元件供應持續吃緊，我們保守看待下半年營收，預估與上半年持平。

在毛利率方面，劉賢文表示，塑膠及鐵材原物供應狀況已趨於穩定，將與供應商協議價格調整，公司將努力降低成本並提升家電毛利率，希望下半年毛利率維持上半年水準。

在產能規劃方面，劉賢文表示，官田廠已導入全新RO淨水的全新產品產線並順利量產，可有效提升生產效率；元將塔崗廠初期規劃月產能60萬台，估計2022年月生產訂單可增加至40萬台，充足的產能對未來發展仍挹注足夠的空間，台灣廠產能已突破70萬台；至於已取得高雄市政府規劃之仁武產業園區3000坪土地將於三年內完成興建及啟用，主要用於營運總部、研發中心、汽車電子&高階散熱風扇與模組製造中心。