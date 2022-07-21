《亞洲企業商會》（Enterprise Asia）今(21)日公布「2022亞洲企業社會責任獎」獲獎名單，玉山銀行董事長黃男州榮獲「負責任企業領袖獎(Responsible Business Leadership)」，是該獎項設立以來首位連續5年獲獎的企業領袖，為亞洲最佳紀錄，也代表著玉山積極將ESG結合金融本業，攜手外部夥伴擴大正向影響力，長期努力投入企業社會責任及永續經營的成果。

「亞洲企業社會責任獎」舉辦迄今已逾10年，號召亞洲各國企業參與並表彰在ESG領域表現良好的企業。獎項審核涵蓋多元面向，包含企業領袖的領導力、影響力以及危機應變能力，也納入組織在環境保護、人力資源及社會福利的表現。

玉山以具體行動回應「聯合國永續發展目標」SDGs 及台灣永續發展目標，攜手顧客積極投入學術教育實現社會共融，在台灣偏鄉或資源缺乏地區的小學打造玉山黃金種子圖書館；發起英語普及教育、推廣閱讀活動，長期播下知識的種子，營造孩童良好的學習環境。此外，為鼓勵頂尖學術研究，自2010 年成立「玉山學術獎」，推動國內管理領域研究與國際接軌，迄今共51位老師獲獎，並於2021年攜手國內11所指標性大學，進一步擴大影響範圍。

玉山長期致力於環境永續，除了是台灣最大綠電採購的金融業，為實踐2050年淨零排放的永續目標，已於近日成為RE100企業會員，承諾在2040年前完成國內外營運據點100％使用綠電。此外，玉山積極管理氣候敏感性資產，是台灣首家通過SBTi減碳目標審查的金融業，領先亞洲同業宣告2035年全面撤煤，有計畫、有系統的為地球升溫控制展開具體作為，實現淨零家園。

黃男州表示，玉山在企業經營上要持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，將ESG融入經營策略，攜手顧客、員工與各利害關係人，共同致力環境保護、社會共融，為這片美好的土地帶來正面影響力，朝永續經營的目標邁進。