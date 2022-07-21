國內中高齡身心障礙人數逐年增加，照顧模式面臨轉型，國立暨南國際大學協助照護機構，進行演習規畫、實作及檢討、執行災害管理能力提升的方案，並研發高齡者防災教育課程教材，落實全災害管理概念。

暨大教授陳皆儒指出，過去無論是社區或是機構，都只注重消防相關規定，但現在的防災觀念已經進入到「全災害管理」，對於火災、地震、風災、或是其他災害管理，如何從減災（例如：緊急應變分工、阻礙逃生動線的盤點、逃生設備的增補）跟整備（防災計畫書與SOP），讓各社區和機構進行避災，全員疏散模擬，提升長照機構與社區災害防救的意識，減少長者於災害發生時的傷亡。

陳皆儒指出，住宿型機構人力為輪班制，緊急應變小組成員無法明確區分日班、小夜班、大夜班的區隔。他建議增加緊急應變任務分工表，清楚條列各人員負責工作的優先順序，並且針對火災情境設定及消防編組應變作為，執行「腳本設計」及「兵棋推演」，討論起火原因、燃燒樣態與滅火操作，以及需維生系統支持、無法行動長者疏散的兵棋推演。

埔里鎮長廖志城表示，透過暨大針對不同的住宿型機構的防災盤點，將學生帶入機構與社區據點，讓學生學以致用，也引導高齡者思考防災議題，研究開發照顧者與高齡者防災演練機制與防災學習課程，災害發生時，對長者生命安全可以多一分保障。