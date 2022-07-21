暑假到來，淡海輕軌旅客回流2成，不少民眾選擇搭淡海輕軌出遊到海邊看海、看夕陽、散心旅行，新北捷運公司特地在淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期2個月的「Light Life輕生活市集」，嚴選淡水的特色美食品牌，還有知名伴手禮，以及輕軌周邊小物，讓民眾無論是去程還是回程路過，都能輕鬆將淡水美食、伴手禮帶著走。

本次市集精選多家淡水人氣特色美食品牌，包含淡水老街名店古早味小吃店「中山五十六」，現炸的土魠魚、紅燒肉和甜不辣等小點心，還有必吃的「登峰丸啤吧」，另外在淡水創立的在地健康冰品「BITI比禔．果泥雪條品牌」，用五顏六色的水果打成泥製成各式冰棒，大熱天裡一口咬下透心涼。

除了品嘗美食還有紀念品可以帶回家，市集將特色小吃結合文創商品，淡水人氣名店「醍醐大師」推出各種淡水人氣名產為主的特色雨傘，還有必買的鐵蛋伴手禮，而高人氣伴手禮名店「海邊走走」也販售包餡蛋捲與隨手包堅果，以及淡海輕軌自有人氣商品也能在現場直接購買，像是輕軌造型水、迴力車、繪本就相當受到民眾歡迎。

新北捷運公司表示，期望大家在搭乘輕軌時，用比較輕鬆的、慢活的態度，好好享受淡水之旅，未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上。

新北捷運公司也與KKday合作推出「150元獨家套票」，內含淡海輕軌1日票、每張面額105元的Light Life市集券，還加贈限量幾米磁鐵與KKday消暑濕紙巾，數量有限，贈完為止，消費滿額還贈搖搖清涼扇。

活動期間為每週六、日下午2時至7時，一路延續至9月11日，民眾可以來趟輕旅行，逛逛輕市集，而目前正值旅遊旺季遊客增多，新北捷運公司提醒，淡海輕軌防疫措施持續不鬆懈，建議民眾除了使用可減少接觸的電子票證，淡海輕軌全線各站亦提供多元行動支付，民眾搭乘務必全程佩戴口罩，保持社交安全距離。