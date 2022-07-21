中捷首座大型公共藝術作品「尚水」，造型以水滴灌溉綠葉呈現，傳遞「生命永續」意象。（中捷提供／潘虹恩台中傳真）

台中捷運首座公共藝術作品「尚水‧綠動未來」完工，21日於舊社站揭幕，作品取材在地的水圳和菸葉元素作為發想，並投以光影，光影在作品上流動，讓觀者在不同時間、不同角度都有全新感受。中捷公司表示，期待「尚水」成為在地新地標，透過它讓民眾與中捷交織出更多新的記憶。

「尚水」是台中捷運首座公共藝術作品，由營運單位全程自辦的公共藝術品，歷經1年的徵選、打造；由柏星景觀有限公司委託逢甲大學建築專業學院專任教授鄭月妹設計，並整合雕塑家蕭明瑜、藝術家陳煜權及建築師戴宏一共同製作完成。

「尚水」懸吊於中捷舊社站1樓東側入口處，台中市交通局長葉昭甫表示，作品造型以水滴灌溉綠葉呈現，傳遞「生命永續」的意象，綠葉彎曲成弧形，像種子一般向上茁壯生長；水滴元素則取自舊社的水圳文化，「水」是生命之源，生生不息猶如永續的生命。

中捷公司指出，作品設置光環境系統，藉由「光」串聯起內外空間，連結起過去與未來。配合不同時段變化顏色，讓民眾可以看到光影在作品各處穿梭、跳躍，變化出不同的視覺效果，每次觀賞都能產生新的體驗與感動。

中捷公司表示，希望台中獨有的人文與地景故事，能透過藝術永續傳播，藉由作品的在地性、藝術性及互動性，與中捷交織出更多想像與新記憶；本月31日前，現場除了可以實際觀賞「尚水」，也可以使用手機掃描Qr Code與作品互動，開啟充滿驚喜的視覺饗宴。