壽司郎「芒果雪花冰」100元。（壽司郎提供）

爭鮮PLUS「鮮芒果香草聖代」80元。（爭鮮PLUS提供）

高溫難耐的炎夏，壽司店清涼料理勾人食慾，不少人攜家帶眷上門。連鎖迴轉壽司品牌把握商機，趁勢推出盛夏水果冰品，深受25至55歲的家庭客及上班族喜愛，甫登場就衝進銷量前段班，尤其暑假期間更能吸引小朋友選購。

壽司郎夏季限定「芒果雪花冰」，以芒果晶球、香草冰淇淋和芒果果肉組成，水果自身香甜替冰品加分，綿密口感被網友評為「被壽司耽誤的雪花冰店」。業者透露，「目前常態性商品約120款，其中冰品在銷售排行前15名。」有了限量兩字加持，讓喜歡新鮮感的民眾更想嘗試。

爭鮮PLUS則推「鮮芒果香草聖代」，選用台灣愛文芒果搭香草冰淇淋及芒果醬，底部則放玉米脆片增加口感層次，銷量亮眼，點購客群年齡層廣，「尤其女性與小朋友居多。」藏壽司也端出「盛夏芒果白玉聖代」參戰，牛奶霜淇淋加芒果醬之外，也標榜每口都能吃到芒果塊，再加白玉點綴，以大眾喜愛品項為出發提供清爽新選擇。