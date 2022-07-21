靠「換臉謎片」海撈千萬判刑5年6月 高嘉瑜怒轟是一輩子的痛、判太輕

26歲百萬訂閱網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌利用AI深偽技術DeepFake軟體，將民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等名人的臉，合成在女優身上，製成色情影片牟利1338萬餘元，新北地院今（21日）判刑5年6月，對此，高嘉瑜痛批，對於受害人而言是一輩子的痛，判刑過輕完全無法彌補受害者的傷痛。

新北地院今依違反個資法各判處小玉徒刑5月，得易科罰金，合併119罪應執行徒刑5年6月，得易科罰金198萬元；助理各判處徒刑3月，得易科罰金，合併應執行徒刑3年8月，得易科罰金132萬元，並沒收其犯罪所得，仍可上訴。

高嘉瑜表示，小玉變臉事件受害人達119人，犯罪所得1300萬餘元，對於受害人而言是一輩子的痛，變臉影片可能在網路中流傳，有可能永遠無法刪除，但小玉卻只被輕判5年6月，相較於律師要求一罪一罰、合併執行12年，以及國外相關修法都認為變臉的罪刑應該要處7年以上的徒刑，目前的罰則過輕。

高嘉瑜強調，未來將積極推動修法，遏止DeepFake技術衍生的犯罪行為，包含色情影片、國安、金融犯罪等，目前判刑過輕完全無法彌補受害者的傷痛。