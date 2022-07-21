百萬訂閱網紅「小玉」朱玉宸涉嫌利用AI深偽技術DeepFake軟體，將立委高嘉瑜、高市議員黃捷、藝人雞排妹等名人的臉，合成在謎片女優身上，小玉遭新北地院判處5年6月徒刑，對此，黃捷感謝法官主持公理，並強調會提出民事訴訟，未來獲得的賠償金將全數捐獻婦女團體。

黃捷表示，新北地方法院21日針對換臉影片案件宣判，小玉遭判處5年6月徒刑，同夥莊男則遭判3年8月徒刑，感謝法官主持公理，讓正義得以伸張。讓包括她在內的119位受害者，感受到司法的庇護，並得到些許的安慰，但判決結果出爐並無法真正修復受害者的傷痛，深偽影片至今仍在網路上的某個角落、論壇不斷流傳。

黃捷強調，接下來她們會對小玉等人提出民事訴訟，屆時她個人獲得的賠償金也將全數捐給婦女團體，持續幫助受害者再站起來。她再次鄭重呼籲，數位性暴力增訂相關修法能早日公布並落實，杜絕加害者危害社會，並幫助受害人得到實質保障，讓數位性暴力事件不再發生。