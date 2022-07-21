為配合國家僑務政策及給予返國定居僑民適應期，役齡前移居國外的僑民役男，於回國後屆滿1年或曾有2年每年累積居住逾183日，將依法辦理徵兵，內政部提醒，符合徵處條件的僑民役男，須履行兵役義務後，方可再次出境。

內政部表示，由於新冠肺炎疫情肆虐全球，為避免歸國僑民役男搭乘飛機出入境，造成國內社區防疫壓力，以及僑民役男返回僑居地的染疫風險，役政署比照SARS期間研訂疫情因應措施，自世界衛生組織2020年3月11日宣布疫情全球大流行起至今年6月30日，免予計算僑民役男在台居住時間，影響僑民役男約9369人，後續將再視新冠肺炎疫情狀況，檢討免予列計僑民役男在台居住的時間。

內政部說明，役男須取得僑務委員會核發的證明文件，或持有僑居身分加簽的我國護照，才具有兵役法規的僑民役男身分，並非具有雙重國籍的役男即屬僑民役男。

役政署統計，111年度全國列管僑民役男人數(75至92年次)為2萬3566人，2年累積居住逾183日者95人，連續居住滿1年者327人，已有約2千位列管僑民役男服役。

內政部指出，僑民役男如因生涯規畫，希望儘早服役，可至戶籍地鄉(鎮、市、區)公所役政單位申請志願提前徵兵，役政單位受理後，將儘速安排役男接受徵兵檢查、抽籤等徵兵處理程序後，徵集入營。