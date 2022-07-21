下周五（7/29）就是農曆7月鬼門開的日子，在傳統習俗中「鬼月」有不少禁忌，很多想做的事情，像是結婚、搬家等，最好都要避開這個月份。命理網站《旺好運》發文分享，在日常生活中有11項禁忌要避免觸犯，在心態上最好也抱持著「寧可信其有，不可信其無」的態度，否則招來厄運就不好了。

▎不要半夜曬衣服

濕衣服容易讓游離電波黏在上面，好兄弟們在鬼月會四處出沒，半夜曬衣服就像是設陷阱抓鬼，是一個自找麻煩的事情。

▎不要室內開傘

傘有隔絕天和地的作用，在道法中傘也是收魂法器，白天出門在外開傘行走，容易吸引鬼魂並附在傘下休息，如果回家打開，就等於將好兄弟放回家裡。

▎不亂燒紙錢

金紙是燒給神明的，冥紙是燒給好兄弟，如果隨意亂燒冥紙只會招來更多好兄弟纏身。

▎不開鬼的玩笑話

建議大家在鬼月期間務必謹言慎行，不要說到「鬼」這個敏感字外，也千萬不要亂開玩笑或隨便亂講話，否則容易讓身旁的好兄弟認為你很鐵齒，要找機會捉弄你。

▎筷子不插碗上

吃飯時不要將筷子插在飯碗上，因為這個舉動如同香爐插香，也等於是叫好兄弟一起來吃飯。

▎風鈴先拿下來

家中或床頭都不要掛風鈴，以免招來好兄弟們的注意，導致精神狀況不佳，甚至是錯亂的狀況。

▎不搭末班車

7月這時間很敏感，建議不要搭末班車回家，小心好兄弟跟著回家。

▎不半夜慶生

慶生最好不要在晚上，否則好兄弟都會來同樂，影響陽氣磁場。

▎不吹口哨

下午3點後千萬不可以吹口哨，容易招好兄弟前來聆聽和跟隨。

▎不靠牆走

一般認為牆壁陰涼、陰氣較重，如果靠著牆或沿著牆走、貼著牆休息，有可能沾染陰氣。

▎不要隨意勾肩搭背

民間認為人身上有三把火，頭頂、左右肩膀各一把，能夠讓好兄弟不敢靠近。如果晚上出去夜遊或中元普渡，隨意被別人拍打到頭或肩膀，只要其中一把火滅了，就容易被上身。