專家指出，身為美國親密盟友的加拿大，終於有意展開行動，發展自己的印太戰略，加入美國與英國、澳洲等盟友共同對抗中國大陸的行列，但也擔憂該國民眾不支持在此事上花錢，以及加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）的結構性問題，包括經常將重要文件交給短期聘僱員工、甚至實習生來處理。

根據報導，加拿大自2019年11月以來便一直在制定新的印太戰略，預計2022年稍晚公布，該國全球事務部還設立了一個特別秘書處，用於規劃相關政策。

加拿大卡爾頓大學（Carleton University）諾曼派特森國際事務學院（Norman Paterson School of International Affairs）國際關係學系副教授卡文（Stephanie Carvin），在為軍事新聞網站「Breaking Defense」撰寫的專欄文章中表示，美國、英國和澳洲宣布建立新安全夥伴關係「AUKUS」後，讓同樣身為五眼聯盟（Five Eyes）一員的加拿大感到「震驚」，發現自己被盟友拋下。

因此，加拿大全球事務部正擬定最新的印太戰略，預計將於5年內花費35億加幣（約新台幣974.5億元），通過多樣化貿易、投資，以及加強國際援助等，降低加拿大經濟對中國大陸的依賴；並建議加拿大皇家海軍增加於印太的活動，進一步參與該區域內的安全事務，包括舉行多國自由航行演習等。

不過卡文也承認，加拿大民眾經常不願意在外交事務上花錢，特別是在面臨新冠肺炎（COVID-19）全球疫情、需要改善醫療環境的當下；另外，加拿大全球事務部多年來存在經費不足、組織合併效果不佳等問題，員工士氣低落，重要文件經常交給僅簽有90天短期合約的應屆畢業生員工、甚至實習生來處理，讓人懷疑該部門是否有能力執行相關計畫。