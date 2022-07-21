香港男星古天樂踏入演藝圈超過28年，在戲劇和音樂方面都寫下亮眼成績，而多年來投身慈善公益，行善事跡被爆出後讓民眾都很佩服；近日古天樂又被劇組工作人員爆料，發現他拍戲時身邊從不帶助理，還自己騎電動車進出片場，低調節儉絲毫沒巨星架子，再度引起網友熱議讚爆。

不久前古天樂才被好友余文樂跟吳彥祖出賣，揭露他多年來不停工作是為了養活底下員工，完全是演藝圈公務員代表，讓他們都望塵莫及；最近有自稱劇組工作人員的網友也跳出來爆料古天樂拍戲時真實模樣，直言不是親眼看見還不相信他如此節儉。

古天樂拍戲不帶助理還自己騎電動車進出片場。(圖/ 摘自電影《明日戰記》拍攝花絮)

工作人員透露古天樂在拍電影《明日戰記》期間，有別於其他明星帶著助理和坐保母車，他總是自己在家換好該場戲的服裝，直接騎著電動車到片場，身邊沒有帶任何助理；古天樂騎著小巧的電動車，前面還裝有一個布籃子，還被猜測是他的爸媽買菜用的代步車。

古天樂低調節儉性格被網友推爆。(圖/ 摘自電影《明日戰記》拍攝花絮)

許多網友都很震驚，古天樂雖然沒有像周潤發、劉德華身價非凡，但出道那麼多年賺的錢也是比平凡人多上幾百倍，完全想不到他私下居然不需要助理，連保母車都沒有，被他低調又節儉個性大圈粉，「這才是真的巨星」、「跟發哥私下很像，都自己來」、「帥氣性格又好，真的太誇張」。