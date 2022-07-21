來自烏克蘭的正妹潘愛琳（Alina Panyuta，舊名潘旎雅），2015年奪下選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區的冠軍，2年前她到台灣定居，仙氣外貌和一雙逆天長腿，讓她攻佔PTT表特板。

潘愛琳16歲時參加《超級名模生死鬥》徵選，並奪下2015年的冠軍，之後踏入模特兒圈，身高181公分、體重55公斤的她，擁有纖細又高挑的完美比例，讓她在PTT表特版上掀起熱議，網友狂讚「烏克蘭是天堂吧，真的好正」、「真的好漂亮」、「美到令人倒吸一口氣」、「天使啊」。

潘愛琳擁有天使般美顏和高挑身材。(圖／取自潘愛琳IG)

而從潘愛琳的IG照可看到，她常分享工作美照和私下遊玩照，人美心善的她，雖然定居台灣，仍不忘關心在祖國受難的同胞，之前她與6位烏克蘭女孩成立「DIVCHATA POWER(烏克蘭女力)」募資平台，提供需要救援物資的烏克蘭婦女與孩子們，並替他們發聲。

據《ETtoday新聞雲》報導，潘愛琳17歲時展開跨國模特兒生涯，工作足跡遍及歐洲與亞洲，曾到北京、香港工作，但她無法適應，2019年來到台灣意外合拍，2020年二度來台工作後，決定在台灣長住。