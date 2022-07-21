炎炎夏日最適合與家人好友大啖海鮮，其中鮮味四溢、肉質飽滿的龍蝦料理，更是讓人無法抗拒、想大快朵頤。amba台北西門町意舍酒店看準台灣消費者及觀光客對海鮮的熱愛，將於7月25日（一）正式推出全新餐飲品牌「The CAPE LOBSTER & BEYOND 龍蝦&海鮮餐廳」，位址就在amba台北西門町意舍酒店5樓。

「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」是西門町商圈第一間主打道地美式海鮮料理的餐廳，老饕們不只可以嘗到多種美式料理手法烹製的澳洲小龍蝦、新鮮現烤的波士頓活龍蝦，還有多款超澎湃海陸組合以及各類型特色飲品與美式甜點。

「The CAPE LOBSTER & BEYOND 龍蝦&海鮮餐廳」成為西門町商圈第一間主打道地美式海鮮料理的餐廳。（意舍酒店提供）

為歡慶開幕，7月25日（一）開幕至8月8日（一）期間，「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」針對週間及假日分別祭出指定餐點即贈波士頓龍蝦的優惠活動，七夕情人節與父親節等特殊節日也分別推出拍照打卡享餐點升等、帶爸爸用餐送紅絲絨龍蝦蛋糕的活動，預計勢必在今年夏天掀起一波海鮮控及龍蝦老饕們的朝聖浪潮。

西區首間美式海鮮餐廳

amba台北西門町意舍酒店經理袁敦佩表示：「新品牌的誕生，不僅僅只是為了提供消費者具創意且美味道地的用餐新選擇，作為西門町第一間美式海鮮餐廳，我們也期待能夠帶動西門町的消費熱潮、讓人潮回籠。而新品牌之所以叫做『The CAPE』，則是希望為西門町打造一個聚光的美式餐廳焦點，更是享受海鮮美食的新據點。」

「The CAPE龍蝦&海鮮餐廳」以美式獨門料理手法搭配秘製醬料，變化多種趣味新吃法和超「美」味精緻餐點，無論視覺或味蕾都同步享受宛如置身海岬用餐的暢快感受。

主打招牌《波士頓大龍蝦佐蒜味奶油汁》，採用肉質嫩滑細緻、活跳跳的波士頓龍蝦，以爐烤方式烹調，佐以檸檬與香濃蒜味奶油汁，大廚貼心地用技術高超的精巧刀工將龍蝦背部對開，讓顧客能夠優雅將龍蝦肉輕鬆叉起入口，大口咬下的美味瞬間絕對同時療癒身心靈。

《星式辣椒澳洲小龍蝦》是蘸上獨家開發的新加坡風味辣醬，口感舒適溫和但非常涮嘴，搭配酥炸銀絲卷可沾醬汁回味，創造出獨一無二的吮指美味。

大口咬下瞬間療癒身心

餐廳也推出《爐烤牛排》、《BBQ豬肋排》、《酥脆德國豬腳》、《香料煎烤鮮魚佐龍蝦奶油汁》等令人大快朵頤的肉食主菜，還可超值加購波士頓龍蝦尾、新鮮烤蝦等讓消費者一次品嘗海陸盛宴。甜點也是一大亮點，每一口都能帶來滿滿幸福感！

此外，更開發超過20款好喝又好拍的特色飲品，包含《Tiki Mai Thai》、《Summer Code》等多款夏季調酒；《珊瑚泡泡》、《藍色海洋》等特色海洋風Mocktails (無酒精調飲)，讓消費者在享用美食的同時感受最對味的冰涼暢快。更多資訊詳見官網：www.amba-hotels.com/tc/ximending