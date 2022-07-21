一樁堪稱年代最久遠的謀殺案傳出逮到人了，重要證物竟然是一個被丟棄的咖啡杯。46年前，美國賓州一名新婚人妻離奇陳屍自家，被發現時身上留有19刀傷痕，活活被砍死。事件曝光後震驚社會，由於當年DNA鑑定技術尚未合法化，警方無從追緝，直至周日終於揪出兇嫌。
綜合CNN、《華郵》以及全國公共廣播電台(NPR)報導，68歲老翁錫諾波利(David Sinopoli)於1975年涉嫌闖入被害少女比赫勒(Lindy Sue Biechler)家中，朝她頸、胸和背猛揮19刀，被發現時女子倒臥血泊，衣衫不整疑似遭到侵犯。被害人家屬形容，「我們回到家看到的畫面只能用『驚悚』來形容…」
由於基因族譜（genetic genealogy）此類法醫技術10年後才合法通過。據悉關鍵證物咖啡杯是今年2月，兇嫌與友人在機場等待班機時喝完扔進費城國際機場(PHL)的垃圾桶，偵探們隨即鎖定拿去比對，這才證據確鑿。原來兩人曾是鄰居，至於犯案動機待後續查明。
負責偵辦的檢察官亞當(Heather Adams)表示，「這起案件多虧有DNA技術才成功破案，老實說沒有它，我們根本不確定能不能結案。」
錫諾波利曾任擔任商業印刷公司的記者，根據臉書上最新的資料顯示，他近期到義大利打獵度假，有過2段婚姻，總共育有3名兒女。
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