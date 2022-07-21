一樁堪稱年代最久遠的謀殺案傳出逮到人了，重要證物竟然是一個被丟棄的咖啡杯。46年前，美國賓州一名新婚人妻離奇陳屍自家，被發現時身上留有19刀傷痕，活活被砍死。事件曝光後震驚社會，由於當年DNA鑑定技術尚未合法化，警方無從追緝，直至周日終於揪出兇嫌。

綜合CNN、《華郵》以及全國公共廣播電台(NPR)報導，68歲老翁錫諾波利(David Sinopoli)於1975年涉嫌闖入被害少女比赫勒(Lindy Sue Biechler)家中，朝她頸、胸和背猛揮19刀，被發現時女子倒臥血泊，衣衫不整疑似遭到侵犯。被害人家屬形容，「我們回到家看到的畫面只能用『驚悚』來形容…」

A discarded coffee cup may have just helped crack this decades-old murder case David Sinopoli was charged Sunday in the 1975 killing of Lindy Sue Biechler. Investigators chased down leads for decades, but it wasn't until advanced DNA analysis was done th… https://t.co/ss597xbyDj — Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) July 21, 2022

由於基因族譜（genetic genealogy）此類法醫技術10年後才合法通過。據悉關鍵證物咖啡杯是今年2月，兇嫌與友人在機場等待班機時喝完扔進費城國際機場(PHL)的垃圾桶，偵探們隨即鎖定拿去比對，這才證據確鑿。原來兩人曾是鄰居，至於犯案動機待後續查明。

負責偵辦的檢察官亞當(Heather Adams)表示，「這起案件多虧有DNA技術才成功破案，老實說沒有它，我們根本不確定能不能結案。」

錫諾波利曾任擔任商業印刷公司的記者，根據臉書上最新的資料顯示，他近期到義大利打獵度假，有過2段婚姻，總共育有3名兒女。