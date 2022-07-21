蛋價調漲，台東青農卓銘杉表示暫不跟進。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

農委會日前宣布，因市場機制，雞蛋批發價與產地價每台斤均調升2元。曾獲全國百大青農的台東蛋農卓銘杉表示目前不跟進漲價，原因是全台夏季氣溫屢創新高，導致產量不足，而他打造全自動化水簾式養雞場，產蛋效能不受影響。

全台雞蛋喊漲，唯獨台東蛋農不擔心；28歲的青農卓銘杉表示，蛋場中的品牌蛋不調整價格，另有部份蛋隨政府的蛋價漲跌。農委會說明，雞蛋批發價每台斤調升2元後，為50.5元，20日產地價也將多2元，變成42.5元，主因是天氣熱產蛋減少、國內暢旺需求增和飼料還在高價，價格8月有望回穩。

卓銘杉說明，他引進德國恆溫恆溼、自動化無臭無塵無噪音的水簾式設備，養雞場在24小時電腦監控下，環境全天都能維持在25至26度的舒適溫度，讓雞隻在夏天裡如吹冷氣般的涼爽，因此雞隻產蛋效能不會受到氣溫影響。

卓銘杉的自養雞隻達10萬隻，也有合作契約養殖5、6萬隻，1天雞蛋供應量可達15萬顆，雞蛋也經過消毒清洗、UV殺菌、洗選分級等多道程序來控管品質。

此外，卓銘杉大學畢業後原本是儲備機師，但他覺得這行業充滿不確定性；加上父母親又是雞蛋批發商，他在到觀摩法國普羅旺斯參觀當地農業發展，發現當地相當注重產地溯源、強調產地到餐桌的距離，便決定回到故鄉台東投入傳統畜牧業，從「機師」到「雞師」，短短數年拿下全國百大青農養雞組及模範農民榮譽。

有關蛋價調漲，家樂福表示，冷藏蛋價格目前維持現狀，仍有相當多品項及特價活動供消費者選購；至於1盒10顆的常溫蛋價格是否會跟進調漲，家樂福僅表示仍在和廠商協調，但因批發價有所調整，需全面考量。而全聯則表示，目前沒有收到漲價訊息，也不會啟動限購政策，供貨正常。