東協國家響應氣候行動，大力推進綠色轉型，也為台廠帶來向外拓展業務的切入點。產學界專家21日表示，當前包括智慧城市、電動車與交通建設、農業等面向都是台灣企業有望與東協國家加深合作的產業領域。

中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心21日舉辦講座，分享東協國家當前綠色轉型下湧現的環保商機。中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，東協發展環保帶來幾個契機可關注，例如能源轉型、涵蓋電動車的減少排碳、涵蓋行動網路的智慧城市等。

電動車是當前台廠在東協國家投資大幅成長的領域，在該方面有相當布局的創奕能源科技副總經理丘為臣分享，東協國家推展綠化，因此給予電動車、交通領域許多補助，成為龐大市場。但顧慮到海外市場做整車門檻很高，因此公司專攻電動底盤，拿符合歐盟標準的高品質產品與系統，和當地車身廠商合作，順利打入東協多國市場。

中經院綠色經濟研究中心副主任林俊旭表示，台灣短期內與東協國家有合作空間的包括造紙、營建、鋼鐵、化學品、水泥、農業等，這些產業能在循環技術、減碳上進行合作。而台灣部分中小、新創企業在資源回收、新的循環商業模式、再生材料研發上讓人眼睛一亮，同樣有機會和當前推動城市綠化、智慧化的東協國家合作。

林俊旭強調，農業領域值得關注，頗有與東協國家對接的空間。中華電信香港子公司東華電信總經理劉鉉龍分享，在東協合作5G網路建設下，也與許多台企在智慧城市、智慧農業、智慧醫療等領域在東協國家當地取得成果，鑑於5G潛力、可發揮性龐大，加上東協國家環保需求，未來還有相當拓展空間。