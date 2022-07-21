台南與高雄一樣，都是房市這二年來的熱區，台北建商新上佳建設看好台南的建設發展後勢，首度南下府城推案，21日公開建案「新上佳年華」，規劃2房和3房產品，主攻首購族，由於台南中西區實登已有每坪44萬元以上的成交，因此，該案開價每坪也將站上4字頭。

新上佳建設董事長陳建勝21日指出，他蓋房已超過30年，1996年初次到台南，愛上台南之後，也在安平建造了一棟自己居住的房子，此次是首度在台南推案。

負責銷售的上舜地產專案經理舒鈐莞表示，「新上佳年華」基地位於台南市中西區民權路一段，屬於府城精華區，規劃興建10樓住宅，產品從22到39坪的2房和3房產品。

舒鈐莞指出，台南的中西區，是藝文及百貨商圈重鎮，區段有忠義國小、建興國中、台南女子高級中學、國立台南大學等文教設施，距離新光三越百貨西門店、以及林百貨等，也相當的近，生活機能是優勢之一。

他說，雖然「新上佳年華」基地不大，但，強調通風採光，並重視耐震與防水施工，建案獲得智慧建築銅級標章，未來，住戶可透過手機連線操控雲端系統，與社區物業保全聯繫。

舒鈐莞表示，台南中西區的建案「誠美樸真」13樓的實登，成交每坪44.7萬元，因此，「新上佳年華」公開之後的開價，每坪則介於45萬元到49萬元之間。