史上最高退稅款來了，財政部財資中心21日指出，今年綜所稅申報戶數約644.4萬戶，其中，首批退稅族為323.7萬戶，退稅額為509.8億元，退稅戶數與金額皆寫下歷史新猷，其退稅款將於7月29日入袋。

今年我國將核退綜所稅額共535億元，總共分三批次（今年7月29日、10月31日與明年1月18日），首批約510億元，剩下25億元則在第二、第三批次發放。

首批退稅族可在今年7月29日拿到退稅款，包括6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地國稅局以二維條碼或人工申報者。

而第二批退稅族是在今年10月31日獲退稅款，涵蓋5月10日以前、向「非」戶籍所在地國稅局申報者，還有5月11日後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報，以及因疫情而遞延申報者。

至於第三批退稅族為明年1月18日獲退稅款，為逾期申報案件。