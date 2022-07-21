隨著中秋節的腳步接近，糕餅業者爭相推出月餅禮盒搶市！為了在競爭激烈的月餅市場脫穎而出，台中法布甜繼推出「林聰明沙茶魚鬆蛋捲禮盒」之後，今年特別與人氣物鍋店「萬客什鍋」品牌攜手合作，聯名推出麻油味的奶皇月餅，讓港式月餅多了一股濃濃的台味。

法布甜今年一口氣推出11種中秋禮盒，價格在500-2380元之間，選擇空間很大。

其中，今年主打的萬客聯名款，特別利用火鍋店的招牌-麻油炸彈，研發出具有麻油香氣的奶皇月餅，在增加口感之餘，並力求低糖、少油為原則。

法布甜執行長張淑卿強調，最近原物料大漲，店家不敢全部反映成本，今年中秋禮盒平均漲幅不到一成，不過，只要在8月20日之前預訂，依然享有「買10送1」優惠。

值得一提的是，主攻「董」字輩送禮市場，內有流心奶黃月餅、堅果塔和咖啡、茶的箔金包禮盒，今年春節推出時，早早被訂購一空，中秋限量500個；主攻名媛市場的品牌絲巾包，則是限量300個。

至於人氣夯的蛋黃酥，法布甜力邀營養師高敏敏站台，力推要吃就選健康的卡滋蛋黃酥，多層次的酥香外皮，搭配甜鹹滋味的大顆蛋黃、低糖紅豆內餡，吃起來比較沒負擔。

據悉，法布甜蛋黃酥一顆訂價80元，同樣也是精品等級。8月中後，法布甜台中大墩店將在店內設置蛋黃酥現烤區，每天現烤，要讓客人聞香而來。