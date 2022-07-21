近日美國娛樂媒體《綜藝報》(Variey)曝光「好萊塢明星片酬排行榜」，出現不少觀眾的熟悉面孔，其中奪得收入王冠軍的正是湯姆克魯斯，今年憑藉新作《捍衛戰士：獨行俠》再度紅遍全球，推估所得片酬跟分紅共計有一億美元，不僅遠勝其他男星，相較女星片酬最高的「小丑女」瑪格羅比足足高出8倍。

本週娛樂媒體《綜藝報》公布好萊塢一線明星片酬排行。報導中，推敲出阿湯哥拍片驚人收入，儘管在他接下來兩部《不可能的任務》電影，僅能賺取1200到1400萬美元，不過作為票房男神享有電影分紅權，光是近來全球賣超過12億美元的《捍衛戰士：獨行俠》，自門票、片酬與出租串流便可賺進1億美元。

最新好萊塢收入排行榜中，第二名威爾史密斯(左)拿到3500萬美元、並列第三名的李奧納多迪卡皮歐(中)和布萊德彼特(右)拿到2000萬美元。(圖/達志影像)

而排在第二名的則是新科影帝威爾史密斯，他同任監製的驚悚電影《解放》，收入推估有3500萬美元，緊接著李奧納多迪卡皮歐及布萊德彼特，兩人分別靠著年底上映《花月殺手》、未命名F1題材新作賺入3000萬美元；至於第四、五名則是《黑亞當》巨石強森2250萬美元、《小丑2》瓦昆菲尼克斯2000萬美元。

margot robbie with another barbie outfit !! pic.twitter.com/FhrG9P43bb — ִֶָ (@safemargot) June 28, 2022

This has been a long time coming. #TopGun pic.twitter.com/qlaXZRIPNt — Tom Cruise (@TomCruise) April 18, 2022

值得注意的是，女明星片酬最高的為《芭比》瑪格羅比，近期因浮誇造型頻登媒體版面，這部電影為她帶來1280萬美元，卻僅為片酬排行榜中的第18名；米莉芭比布朗則靠著《天才少女福爾摩斯2》賺入1000萬美元，成為在榜片酬第二高的女演員，顯見好萊塢男女明星片酬存在差距。