金門縣政府社會處獲頒110年度「培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎，處長董燊代表領獎。（縣府提供）

衛生福利部111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議今天移師金門登場。（縣府提供）

衛生福利部111年度第2次衛政及社政首長聯繫會議今天移師金門登場，新任部長薛瑞元強調中央與地方是伙伴關係，期許建構溝通與整合平台，提供民眾更優質的服務。

這項由金門縣政府社會處及金門縣衛生局協辦的聯繫會議，由衛福部長薛瑞元主持，包括次長李麗芬、石崇良及各署署長、司長、處長及22縣市政府衛政及社政局處首長與會。

楊鎮浯縣長表示，金門位處離島，地質結構以花崗片麻岩為主，土壤為砂土及裸露之紅壤土，農業發展條件受限，經濟主要以旅遊業和服務業為基礎，今年夏季的親子嘉年華規畫6大系列如音樂季、星光季、花蛤季等活動，希望吸引更多觀光人潮來到，帶動產業復甦成長。

楊鎮浯說，金門因人口外流嚴重，目前縣民超過65歲之人口約2萬2100餘人，比例約占全縣的15％，已進入高齡社會。縣府的政策推動方向以提升社會照護與衛生醫療品質，以及吸引年輕人返鄉服務為目標，近年縣府積極推動日間照顧、家庭托顧及布建公辦民營托嬰中心，加上衛生局推動培養在地醫療人才、完善急重症照顧等政策，讓相關工作取得具體成果。

針對防堵新冠疫情，楊鎮浯也強調，縣府始終全力以赴，隨時掌握疫情變化，即時滾動檢討修正，目標是將防疫工作做到最好，確保鄉親的健康安全。

會中，金門縣政府社會處獲頒110年度「培力地方政府推動婦女服務創新方案」績效卓著獎，彰顯縣府團隊努成果有目共睹。縣府表示，未來將持續強化老幼、醫療、健康促進與疾病預防等政策，也期望中央各部會持續給予經費支持，讓服務鄉親的工作做得更好。