大陸女星楊紫和男星成毅主演的古裝仙俠劇《沉香如屑》近日播出，開播首日就因為主演楊紫在幾個圖片外型略輸女配孟子義上熱搜，之後又因為部分觀眾覺得劇情無趣被評價難看，沒想到今(21日)爆出醜聞，疑似是該劇製作人的前妻，公開發聲指責該片製作人出軌劇中女演員，引發軒然大波。

微博上一名叫張君竹的網友爆料，自己與電視劇《沉香如屑》製作人高新傑曾是夫妻，對方在自己親人去世不久就逼離婚，離婚後迅速和《沉香如屑》劇中女演員徐愷嚀同居，是旁人告訴張君竹丈夫早在她懷孕的時候就出軌該女演員，更暗示離婚後前夫利用職權讓徐愷嚀進多個劇組拍戲，直指前夫離婚後不讓她看孩子，她透露前夫威脅她「要是不聽話，就要把孩子藏起來」，張君竹表示自己都有錄音，不怕被告，大罵對方渣男。

張君竹附上照片，照片中似乎是演員徐愷嚀在飯局上，和製片人高新傑一起和孩子拍照留念，多張照片中張君竹疑似是和前夫的下屬對話，對方威脅「妳最好老實一點，不然妳會被好好的收拾的」、「別再惹高哥急眼了，吃虧的是你，他啥事也能做出來」。

該女子控訴自己被前夫威脅。（圖／微博）

該女子控訴自己被前夫威脅。（圖／微博）

該事一曝光許多網友留言：「歪個樓這個女演員的額頭這麼大的嘛」、「憑什麼不讓媽媽看孩子」、「我去。男的孕期出軌，還不讓孩子母親見孩子」、「本楊紫粉絲支持下架沉香如屑，望路人網友一同努力頂頂」、「其實這個演員也好難看。劇照比楊紫強一點。我尋思是走了啥後門進去的。原來是小三」、「短信裡的高哥就是這劇的製片人嗎，為啥看描述，好像個黑社會一樣，大家都很怕他」。