立法院副院長蔡其昌代表民進黨參選台中市長，今(21日)在烏日舉辦千人造勢大會，新北市長參選人林佳龍以「前台中市長」身份站台致詞表示，因為「理解台中」，所以在這場選戰中，他「林佳龍的基礎」將是「盧秀燕的剋星」、「蔡其昌的後盾」。媒體人韋安狠酸，《遠見》民調顯示盧秀燕的施政分數與滿意度創中市升格以來最佳表現，凸顯林佳龍「講大話」和「鬧笑話」的功力實在了不起。

蔡其昌台中造勢大會登場，林佳龍也到場力挺。回應媒體詢問他說要當台中市長盧秀燕的「剋星」，林佳龍表示，許多市民都反應，台中市很多建設停滯，城市的發展不進則退，其實用「比較」的方式，就能夠凸顯前後四年的建設面臨停滯、打折、延宕；而自己的角色就是成為「蔡其昌的後盾」，讓他和現任市長盧秀燕對決之時，可以有很好的比較基礎，讓選民能夠在「林佳龍的基礎」上，也全力支持蔡其昌。

對此，媒體人韋安今(21日)在臉書PO文表示：「林佳龍是『最佳助選員』！怎麼都在幫對手『拉票』？」他狠酸，林佳龍實在夠意思和有意思，自己不敢在台中選，烙跑到台北選。沒機會，又只好到新北選。自我放棄，也被民進黨「邊緣化」。現在又自誇在台中的政績，幫蔡其昌助選。

韋安還秀出今年5月26日《遠見》雜誌公布2022縣市長施政滿意度調查，盧秀燕的施政分數與滿意度創中市升格以來最佳表現，調查單位指出盧滿意度「是台中改制以來唯一破六成的台中市長」，另連任支持度挺進53.9%，比去年增加4.9個百分點。該調查也直指，「台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判，但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來的新高，更是多位台中市長中，唯一一次突破六成的，施政分數68.6分，是升格以來最高」。

對於盧秀燕這樣的成績，讓韋安有感而發表示，林佳龍「講大話」和「鬧笑話」的功力，實在了不起。這樣的「最佳助選員」，只會在新北和台中，幫侯友宜、盧秀燕「拉票」不少。網友則表示：「拓票難 只好退回固票吧」、「越描越黑~能力不足~只好到台中吐吐氣」。