美食百百種，人人愛吃的不盡相同，有部份族群就是特別鍾情「俗擱大碗」的路邊小吃，一名網友今（21）日分享價格超級佛心的蔥油餅，因為價目表上的數字實在便宜得驚人，讓他忍不住確認好幾次，而他也熱心地分享店家所在地，沒想到卻讓許多在地人感到崩潰，擔心會有更多遊客朝聖，直說「完了！又要等更久了」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》中發文表示，日前他在台南看到一間蔥油餅的價格，讓他簡直不敢相信自己的眼睛：「看了好幾遍，以為我看錯」。從他附上的照片中可見，熱鍋裡滿滿都是煎得焦酥的蔥油餅，小攤車上的白色招牌寫著蔥油餅3個藍色大字，充滿了古早味，而下方小小的菜單上註明，「蔥油餅原味10元、加蛋20元、夾泡菜20元、蛋加泡菜30元、雙蛋30元，雙蛋泡菜40元」。

原PO透露，自己花了15分鐘排隊才終於買到蔥油餅，而這家超佛心的店家，地點則是位於台南的灣裡路上。不料貼文曝光後，引來許多在地人回應，擔心這下會更難買到心愛的蔥油餅，紛紛留言「拜託…現在已經夠難買了！要排很久耶」、「麥鬧啦…這家已經很難買了」、「吃就好，不要PO」、「這間好吃！拜託留給在地人」、「我家這裡都要35塊，加蛋40塊」、「超好吃！醬油膏跟辣椒醬一定要加」、「市區看不到這種價位了」、「不買對不起自己啊」、「之前加蛋才15塊，凍漲很久才漲價的」。

除此之外，也有網友分析老闆能夠堅持凍漲的原因，「這種通常都是自己的店面，省去了租金，又親力親為，其實省很多，加上沒什麼材料，靠的是薄利多銷，一個可能賺沒幾塊，看起來沒什麼，但大家就會買單，因為便宜張數一多，數字就出來了，雖然辛苦但細水長流」。