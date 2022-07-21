台東馬偕醫院提醒疝氣患者，術後2週至半年活動要特別注意。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島1名40歲男性平常在中寮港上下貨物，腹部偶爾感到疼動，平常沒事，一旦發作就痛得直冒冷汗，就醫後發現是疝氣惹禍。台東馬偕醫院外科醫師黃奕竣提醒，疝氣無論男女老少都可能發生，一旦察覺就應盡快就醫診斷，避免延誤就醫危及生命。

黃奕竣說，一旦摸到身上不明腫塊，用力或站起會凸出來，但平躺又縮回去，就應盡快找醫師診斷，若延誤造成卡在腹壁外的腸子壞死，有可能危及生命。他強調，吃藥、推拿都沒用，開刀是唯一治療方式，專業醫師透過觸診即可判斷，不一定要做影像檢查才能安排開刀。

人體五臟六腑中隱藏著一些秘密通道，可能因搬重物、咳嗽、便祕、解尿困難等因素，造成腹腔內壓力增加，加上肌肉或筋膜破洞、缺損，器官或組織就會因受壓就會順著通道，從開口或薄弱的區域擠出，尤其腹部開過刀的民眾，更有20％罹患疝氣的機會，而有1／3的患者不自知。

黃奕竣指出，若採傳統手術，皮下組織需清掃出大於缺口好幾倍的空間，才能鋪下夠大的網膜，開刀傷口大；若是3至15公分的腹壁缺損疝氣，部分醫師會採腹腔鏡修補手術，只需開3個小洞共約3公分，傷口小且恢復快，目前台東馬偕外科已使用腹腔鏡，建議患者可與醫師詳細討論，選擇最適合的手術方式。

台東馬偕醫院提醒，術後1個月避免劇烈運動、腹部出力，並用束腹帶減少疝氣發生；另外，若有傷口感染、抽菸、營養不良、肥胖、慢性咳嗽、如廁或負重常腹部出力、長期類固醇治療、肝硬化黃疸、多次開腹手術、動脈瘤疾病史、攝護腺肥大等風險因子，腹壁切口疝氣發生率達70％。