昨天全台用電量才衝到4030.1萬瓩，首度破4000萬紀錄，但今天17縣市發出高溫警戒，台電監測下午2點24分，用電量又再度來到4030.1萬瓩，平最高用電負載紀錄。備轉容量下午再度掉到7％，進入供電吃緊黃燈。

展望下周，台電仍看恐到4050萬瓩，比本周拉高20萬瓩，也就是有機會再走新高。不過因為目前供電機組除新桃電力部分故障、1台大觀電廠水力機組要等7月底回來，其餘大型機組都維持正常運轉，因此樂觀看電力供需燈號可亮充裕綠燈。

台電表示，今天尖峰用電量雖跟昨天一樣，但小時負載量4006萬瓩，是比昨天3997萬瓩高，也就是整體用電實際是比昨天高，原因主要是昨天仍有大雨，今天則是晴空萬里，空調開的更多。

但今天太陽光電最高貢獻461萬瓩，不如昨天，因此白天備轉容量率10％，略低於昨天的11％。不過到了下午，光電減少，備轉率也降為7％，顯示供電仍吃緊。