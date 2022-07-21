黃男在去年11月疫情2級警戒期間，騎機車行經中市太平區附近往路邊亂吐痰，民眾錄影舉發，被台中市環保局裁罰1200元，黃男不服提起行政訴訟，辯稱他因感冒，一時找不到衛生紙吐痰，也不想含在口中，「不得已」才往路邊吐，並非惡意。法官認定，騎機車時若有吐痰急迫必要，也不是不能吐在機車踏板、行李箱內，予以駁回，可上訴。

黃男在去年11月7日下午1時許騎機車行經中是太平區六順路的六順橋附近，朝路邊吐痰，被民眾錄影存證舉發，台中環保局依違反廢棄物清理法裁處罰款1200元，黃男不服提起訴願，遭駁回後，向台中地院提起行政訴訟。

黃男指出，他當天感冒，鼻涕倒流，因找不到路邊可吐痰之處，又沒有衛生紙或其他可包覆物品可吐痰，他不想把痰含在口中，不得已才會往路邊吐，並非惡意任意吐痰，環保局認定他任意吐痰，裁罰有誤。他並強調，檢舉人休想從罰金鐘領檢舉獎金。

環保局抗辯指出，黃男並未舉證身體不適導致痰過多，且手邊無可包覆痰的相關物品，隨地吐痰的行為已構成汙染環境衛生，且違規當天是COVID-19肺炎疫情第二級警戒期間，萬出應配戴口罩，並注意感染疫情風險行為，環保局的處分並無違誤，認為黃男推諉卸責。

法官認為，依《廢棄物清理法》規定，在指定清除地區內嚴禁隨地吐痰，可處1200元以上6000元以下罰鍰，台中所有行政區已公告為指定清除地點，環保局僅罰最低的1200元，並未濫用裁量。

法官說，黃男在疫情期間身體不適，應更注意配合防疫，有痰難以忍受，又沒有可包痰物品，但不選擇吐痰的時機及環境，已構成隨地吐痰的處罰要件。法官認為，黃男吐痰時正在騎機車，如果有吐痰急迫必要，也不是不能吐在自己機車的腳踏板、甚至行李箱內，不採認所稱的「不得已」。