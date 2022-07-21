受全球央行政策牽動，2022年以來全球股、債市雙雙受到衝擊，修正後的美股、美債結合美元趨勢，成為極具投資價值一環。因此，投信法人表示，可留意美龍頭股及美投資等級債的甜蜜買點。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，全球股債資產在拉回後，價值投資的機會來臨。從歷史數據觀察，象徵全球股市表現的MSCI全球股市指數，過去40年共有9次波段下跌超過20％進入熊市，但在之後的6個月、1年與2年，分別平均上漲5.9％、13.6％與25.5％，跌深後進場具投資優勢。

此外，在利空後各種股票的回漲表現，全球龍頭股較中小型股更優。如2018年中美貿易戰、2020年全球疫情造成全球股市重挫後，全球百大企業的標普全球100指數，收復跌幅的速度大幅快於MSCI全球中型股、全球小型股指數。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，現階段想要低接全球龍頭企業優質股債，又要應對全球景氣潛在波動，透過平衡型基金是控管風險的最佳方式之一，由於股票與優質債券間存在負相關關係：龍頭企業股票在經濟成長階段具備領漲爆發力，優質債券在經濟逆風階段擔任資金避風港，因此兩者搭配可在報酬率與波動率取得平衡。因此，元大投信即將推出首檔瞄準全球龍頭企業優質股債的跨國平衡型基金-「元大全球優質龍頭平衡基金」。

元大投信表示，「元大全球優質龍頭平衡基金」採主動式操作，優勢在於股票與債券配置比例有極大彈性，例如在景氣順風階段，股票比例最高可達90％，降低現金、債券比重；反之，股票則可降至10％，並拉高現金、債券配置，追求達到資產長期平穩增長的目標。