受到國內外疫情影響，國內防疫政策仍未鬆綁，中華民國籃球協會多方考量後，21日決議今年度第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽順延舉辦，延期日期及地點將另行公告。

第42屆威廉瓊斯盃原先預訂8月上旬假新竹縣立體育館舉行，為配合政府防疫政策，外隊抵台後必須採取全程泡泡模式進行練球及比賽，除入境隔離規定外還須受到點對點移動的限制，受邀外國隊伍降低來台意願，造成本會在邀請過程遭遇許多阻礙，多方協調仍無法邀請到足夠隊伍，因此本會決定將今年瓊斯盃比賽延期，詳細日期及地點將另行公告。

籃協目前規劃瓊斯盃將順延至9月間舉辦，但仍需視當時我國防疫政策是否鬆綁，以及國外球隊的參賽意願而定，本會仍將積極與相關主管機關溝通協調，促成已停辦兩年的瓊斯盃在今年度順利舉辦。

瓊斯盃籌備期間教育部體育署、新竹縣政府及相關單位提供大力協助，本會對此特別感謝，延期後有關中華男、女藍白隊組隊方式本會將與教練團及各聯盟協商，以組成最佳陣容參賽為努力方向，相關訊息屆時將陸續公告。

如本屆瓊斯盃最終無法順利舉行，本會為造福國內廣大球迷仍會安排精彩賽事，將規劃邀請國內各聯盟球隊另行舉辦跨聯盟交流賽，讓球迷大飽眼福。